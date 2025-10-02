Η συγκλονιστική δραματική ταινία «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova!
Η συγκλονιστική δραματική ταινία «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova!
Κυριακή 5/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi σε σκηνοθεσία του Paul Schrader
Τη δραματική ταινία «Oh, Canada» (2024, διάρκειας 91’) με τους Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi σε σκηνοθεσία του Paul Schrader θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
Ένας διάσημος σκηνοθέτης που πεθαίνει από καρκίνο, δίνει την ύστατη συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας θυμάται τη ζωή του κι έρχεται αντιμέτωπος με την κληρονομιά και τις κρυφές αλήθειες του. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 5/10 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Ένας διάσημος σκηνοθέτης που πεθαίνει από καρκίνο, δίνει την ύστατη συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας θυμάται τη ζωή του κι έρχεται αντιμέτωπος με την κληρονομιά και τις κρυφές αλήθειες του. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 5/10 (22:00)!
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα