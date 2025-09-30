Κάντε βήματα προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής με το Venu 4 από την Garmin

Κλείσιμο

Η Garmin ανακοίνωσε σήμερα το Venu® 4, το πιο πρόσφατο smartwatch από την βραβευμένη σειρά Venu, με νέες λειτουργίες υγείας, φυσικής κατάστασης και προσβασιμότητας. Για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα το σώμα τους και να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές, το Venu 4 τους επιτρέπει ν παρακολουθούν τις τάσεις υγείας και να καταγράφουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να βλέπουν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν την συνολική τους ευεξία. Επιπλέον, διαθέτει κομψό μεταλλικό σχεδιασμό, ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο και φωτεινό φακό LED που παρέχει μεγαλύτερη επίγνωση σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Και με αυτονομία μπαταρίας μέχρι 12 ημέρες σε λειτουργία smartwatch, δεν χρειάζεται να φορτίζετε το ρολόι κάθε βράδυ, καθιστώντας πιο εύκολη την καταγραφή μετρήσεων υγείας 24/7 και την λήψη μίας πιο ολιστικής εικόνας του ύπνου, της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών (HRV), των αποθεμάτων ενέργειας Body Battery™ και πολλών άλλων.“Σχεδιάσαμε το Venu 4 για να γίνει ο προσωπικός προπονητής φυσικής κατάστασης και ευεξίας. Αυτό το εξελιγμένο smartwatch βοηθάει τους χρήστες να μάθουν περισσότερα για το σώμα τους, παρέχοντας πληροφορίες που πηγάζουν από δεδομένα σχετικά με το πως οι επιλογές τους επηρεάζουν την υγεία τους και τους καθιστά υπεύθυνους ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ευκολία.”—Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and MarketingΥγείαΔείτε αν οι μετρήσεις υγείας όπως καρδιακή συχνότητα, μεταβλητότητα καρδιακών παλμών (HRV), αναπνοή, θερμοκρασία δέρματος1 και παλμικό οξύμετρο2 κατά τη διάρκεια του ύπνου αποκλίνουν από το σύνηθες εύρος τους. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να επισημαίνουν επιπλέον στρες στο σώμα και μπορεί να σχετίζονται με φυσική δραστηριότητα, πιθανές ασθένειες και άλλα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε έκδοση beta3 στο ρολόι και στο Garmin Connect™.: Εισάγετε δικές σας ή προκαθορισμένες συμπεριφορές – όπως πρόσληψη καφεΐνης και αλκοόλ – και δείτε αναφορές σχετικά με το πώς αυτές οι επιλογές του τόπου ζωής μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, το στρες και την μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών στην εφαρμογή Garmin Connect.: Η ευθυγράμμιση ύπνου παρέχει ακόμα πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση ύπνου, καταγράφοντας πόσο ευθυγραμμισμένο είναι το σώμα σας με τον εσωτερικό του κύκλο ύπνου χρησιμοποιώντας τον κιρκάδιο ρυθμό. Η συνέπεια του ύπνου αποτυπώνει το μέσο χρόνο ύπνου των τελευταίων εφτά ημερών.Φυσική κατάστασηΗ νέα λειτουργίαπαρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις για πάνω από 25 διαφορετικούς τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων – από περπάτημα και ποδηλασία εσωτερικού χώρου μέχρι κωπηλασία, HIIT και άλλα. Αυτές οι ασκήσεις με βάση την καρδιακή συχνότητα και την διάρκεια θα προσαρμόζονται καθημερινά με βάση το ιστορικό δραστηριότητας, τον ύπνο και την αποκατάσταση. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν ένα πρόγραμμα Garmin Fitness Coach για να λαμβάνουν εξατομικευμένες ασκήσεις και να παρακολουθούν την πρόοδό τους στην εφαρμογή Garmin Connect. Αν δεν έχουν ορίσει ένα πρόγραμμα, και πάλι θα λαμβάνουν ημερήσιες προτάσεις άσκησης για διαφορετικούς τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων. Για αυτούς που κάνουν διαφορετικές ασκήσεις σε μία προπόνηση, το προφίλ για μικτές δραστηριότητες καταγράφει πολλαπλές ασκήσεις σε μια συνεδρία αντί για μεμονωμένες δραστηριότητες.Προσβασιμότητα: Ακούστε την ώρα της ημέρας, δεδομένα υγείας και άλλα απευθείας από το ρολόι και λάβετε ενημέρωση κάθε μία ώρα.: Οι χρήστες με διαφορετικές μορφές αχρωματοψίας μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές επιλογές χρωμάτων οθόνης που περιλαμβάνουν κλίμακα του γκρι, πράσινο/κόκκινο και μπλε/κίτρινο.