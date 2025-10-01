Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu, εμπλουτίζεται με νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

Κλείσιμο

, μέλος της, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει περαιτέρω το σχήμα επιβράβευσης των συνδρομητών της, σε συνεργασία με το, την καινοτόμα ελληνική εφαρμογή.Οι συνδρομητές της Nova αποκτούν πρόσβαση σε ακόμα περισσότερεςμε κορυφαία brands καισε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σεσε εστίαση, ψυχαγωγία, υγεία, ευεξία, τεχνολογία, αποδράσεις και πολλές ακόμη κατηγορίες.Τα νέα αποκλειστικά Nova Deals προσφέρουν:σε, βραβευμένη ωςστα, μεσε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, φέρνοντας φρέσκα προϊόντα που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά μέσα στα καταστήματα.- Έωςσε premium τροφές στα, τη μεγαλύτερη αλυσίδα για κατοικίδια μεστην Ελλάδα.γυναικών, ανδρών και παιδιών στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, καθώς καισετου Ομίλου Υγείαςσε αγορές άνω των, στα καταστήματαμε φυσικά καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης.για τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας του., καθώς καιγια αγορές από τηνγιαστα, με αυθεντικό φαγητό wok, όπως στις υπαίθριες ασιατικές αγορές.