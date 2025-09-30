ΜΗΤΕΡΑ: Πρωτοπορία για τη βέλτιστη φροντίδα στην εγκυμοσύνη με τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο και η στρατηγική τηςη οποία συγκεντρώνει κορυφαίους ιατρούς και εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο τη βέλτιστη ολιστική φροντίδα και την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού σε εγκυμοσύνες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.Η λειτουργία τηςθα επικεντρωθεί στη λήψη αποφάσεων για κρίσιμα περιστατικά, διασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική φροντίδα για τις εγκύους, ενώ θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση του ιατρικού κόσμου και τη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κύησης, σε διεθνές επίπεδο.σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στη μαιευτική και γυναικολογία, προσφέροντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες με σεβασμό και αφοσίωση στη γυναίκα.Ο Πρόεδρος του ΔΣ του, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος κ., δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε σε ένα σύστημα Υγείας, η λειτουργία του οποίου έχει ως πυλώνες τη διαφάνεια, την ποιότητα και την ανθρωποκεντρική διάσταση. Αυτή είναι η θεμελιώδης φιλοσοφία της οικογένειας τουΝα διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, για κάθε μητέρα, το παιδί και την οικογένειά τους. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που τοπρωτοπορεί και πάλι, με την σύσταση τηςτην πρώτη που θα λειτουργήσει στη χώρα μας. Κάνουμε ακόμη ένα βήμα προόδου, όπως επιτάσσουν οι νεότερες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Ιατρικής σε διεθνές επίπεδο. Η παρουσία του καθηγητήως προέδρου τηςκαι η συμμετοχή εξειδικευμένων μελών, αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία της προσπάθειάς μας. Στουποδεχόμαστε κάθε νέα ζωή, ανοίγοντας μια αγκαλιά φροντίδας».Από την πλευρά του, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής τουεπεσήμανε ότι: «Με την έναρξη λειτουργίας τηςτοφιλοδοξεί επιπροσθέτως να προσφέρει στον ιατρικό κόσμο της χώρας μας, τη δυνατότητα της διαρκούς ενημέρωσης για τις καινούριες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές σε κάθε εγκυμοσύνη που αντιμετωπίζει προβλήματα. Στοεπιλέγουμε να επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση των ιατρών μας, με αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο».