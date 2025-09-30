Κλείσιμο

• Το μοναδικό ποντίκι της Logitech με προσαρμόσιμη απτική ανάδραση για επαγγελματίες που αναζητούν απόλυτο έλεγχο και αποτελεσματικότητα.• Απλοποιεί τις ροές εργασίας με το Actions Ring μέσω Logi Options+, μειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις έως και 63%.*• Δύο φορές ισχυρότερη συνδεσιμότητα, χάρη σε νέο chip και αναβαθμισμένη κεραία.• Η έκδοση MX Master 4 for Business προσφέρει επιπλέον δυνατότητες για εύκολη εγκατάσταση και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Logitech Sync.Η Logitech παρουσιάζει το νέο MX Master 4, το πιο πρόσφατο μέλος της σειράς MX Master, σχεδιασμένο για δημιουργικούς επαγγελματίες, developers και επιχειρησιακούς χρήστες. Με απτική ανάδραση, εξελιγμένο λογισμικό και ισχυρότερη συνδεσιμότητα, το MX Master 4 θέτει νέα πρότυπα στον έλεγχο, την ακρίβεια και την απόδοση.Ο Tolya Polyanker, General Manager του MX Business στη Logitech, δηλώνει:«Στο σημερινό απαιτητικό επαγγελματικό τοπίο, οι χρήστες χρειάζονται εργαλεία που τους βοηθούν να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας τους και να πετυχαίνουν περισσότερα, πιο γρήγορα. Σχεδιάσαμε το MX Master 4 για να προσφέρουμε νέα επίπεδα ταχύτητας και εμβύθισης, χάρη στην απτική ανάδραση και την άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα τους εργαλεία μέσω του Actions Ring.»Το MX Master 4 επαναπροσδιορίζει την αίσθηση ελέγχου με προσαρμόσιμη απτική ανάδραση, προσφέροντας διακριτικές δονήσεις κατά την κύλιση, την πλοήγηση και τις επιλογές. Ιδανικό για εργασίες υψηλής ακρίβειας όπως video editing, design και ανάλυση δεδομένων.Μέσω του Logi Options+, το Actions Ring εμφανίζεται ως ψηφιακή επικάλυψη με έξυπνες συντομεύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε εφαρμογή. Από εντολές στο Photoshop έως αυτοματοποίηση στο Excel, το Actions Ring επιταχύνει τις εργασίες έως και 33% και μειώνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις έως και 63%.Το MX Master 4 υποστηρίζει αδιάκοπη εργασία χάρη στο αναβαθμισμένο chip και την κεραία υψηλής απόδοσης, προσφέροντας διπλάσια σταθερότητα στη σύνδεση. Ο νέος USB-C δέκτης προσφέρει ταχύτατο pairing με laptop, desktop και tablet.