Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Όλα ξεκίνησαν το 1949. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις μεγάλες απώλειες που υπέστη, η Βρετανία βρισκόταν μπροστά στην ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές ιδέες. Ο A.D. Lindsay, πρώην πρύτανης της Οξφόρδης, ο οποίος πίστευε ότι η ανώτατη εκπαίδευση έπρεπε να ξεπεράσει τα στενά όρια των μονοθεματικών σπουδών και να συνδεθεί με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ιδρύει το Keele University ως University College of North Staffordshire.
Από τα πρώτα του χρόνια, το Keele θεωρήθηκε πρωτοποριακό. Ανάμεσα στις καινοτομίες που εισήγαγε ήταν η υπηρεσία συμβουλευτικής για τους φοιτητές, πρακτική που αργότερα υιοθετήθηκε ευρέως σε όλη τη χώρα, και το foundation year, ένα έτος σπουδών με διεπιστημονικά μαθήματα που επέτρεπε στους φοιτητές να αποκτήσουν σφαιρική μόρφωση και κριτική σκέψη.
Η φιλοσοφία αυτή παραμένει ζωντανή και σήμερα. Το Keele εξακολουθεί να επενδύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση, στην έρευνα με πραγματικό αντίκτυπο και στη σύνδεση με την κοινωνία.
