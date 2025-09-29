Vitex: Όραμα για ανάπτυξη και ευημερία με τον άνθρωπο στο επίκεντρο
H εταιρεία στηρίζει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και καλλιεργεί ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, ισότιμος και υπερήφανος για τη δουλειά του
Καινοτομία και ποιότητα. Δυο λέξεις χαραγμένες στο DNA της Vitex που μεγαλώνει δυναμικά από το μακρινό 1932 στο χώρο των οικοδομικών χρωμάτων και των δομικών υλικών. Πολύ χρώμα κύλησε όλα αυτά τα χρόνια με την Vitex να εδρεύει πλέον στον Ασπρόπυργο και να έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, με την εταιρεία να έχει αναπτύξει ένα εργασιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που την κατατάσσει στους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας.
Πίσω από την επιχειρηματική της επιτυχία, κρύβεται η δέσμευσή της για το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπους της εταιρείας. Το family business μοντέλο της Vitex έκανε τα απαραίτητα βήματα εκσυγχρονισμού, συμπορεύτηκε με τις επιταγές της εποχής. Αυτό έδωσε καρπούς, δηλαδή ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας, ανάπτυξης και εξέλιξης, σε ένα περιβάλλον που προάγει την ισότητα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια.
Η Vitex ξεκινάει από τους ανθρώπους της και αναγνωρίζει ότι αυτοί αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας. Όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούνται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, γεγονός που διασφαλίζει σταθερότητα και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 4,4% στο προσωπικό της, αποδεικνύοντας τη συνεχή επένδυση στη δημιουργία νέων θέσεων. Παράλληλα, δίνει προτεραιότητα σε εσωτερικούς υποψηφίους, προωθώντας έτσι την επαγγελματική ανέλιξη και τη συνέπεια στην καριέρα των εργαζομένων της, χωρίς «γυάλινο ταβάνι».
Η ισότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής κουλτούρας. Με σαφείς πολιτικές κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης, η Vitex διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, εθνικότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένα περιστατικό διάκρισης. Τέλος, οι γυναίκες στη Vitex εκπροσωπούν το 36% των θέσεων αυξημένης ευθύνης, γεγονός που δείχνει την πρόοδο προς μια ισόρροπη εταιρική διοίκηση.
Ξεκινάει, λοιπόν, η Vitex από μια σωστή, ορθολογική βάση και θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της για το ανθρώπινο δυναμικό της τη μάθηση. Η εταιρεία χρηματοδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης, επιδοτεί ακαδημαϊκές σπουδές και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια. Μέσα από αυτήν την επένδυση στη γνώση, οι εργαζόμενοι αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες που ενισχύουν τόσο την προσωπική τους εξέλιξη όσο και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.
