Χτίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας, εμπιστοσύνης και εξέλιξης
Η Interamerican έχει καλλιεργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οι επιχειρήσεις καλούνται να απαντήσουν όχι μόνο στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, αλλά και στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων τους. Η Interamerican δίνει σταθερά προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της, με τη βεβαιότητα ότι η πραγματική επιτυχία δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά αντανακλάται και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου.
Στην κατεύθυνση αυτή, για το 2025 η εταιρεία διαθέτει πάνω από 5,7 εκατομμύρια ευρώ για την έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων της. Η επένδυση αυτή αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε ένα επιπλέον 10% επί των συνολικών αποδοχών και περιλαμβάνει αυξήσεις, στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης που επιβραβεύουν τη συνέπεια και ενισχύουν την επαγγελματική πρόοδο. Ταυτόχρονα, μέσα από ενέργειες όπως οι Ημέρες Καριέρας, δίνει σε νέους επαγγελματίες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον Οργανισμό και να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες εξέλιξης.
Πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες βρίσκεται μια ξεκάθαρη φιλοσοφία: η Interamerican έχει καλλιεργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές. Πρόκειται για μια κουλτούρα που στηρίζει, αναγνωρίζει και αναδεικνύει την ξεχωριστή συμβολή κάθε μέλους της ομάδας. Από τις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης έως την καθημερινή συνεργασία, στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι όλοι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και να προχωρούν μπροστά χωρίς διακρίσεις, με πυξίδα το κοινό όραμα.
Η διάκριση “World-class Workplace” για το 2024 που κατέκτησε ο Οργανισμός, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Είναι μια σημαντική αναγνώριση που βασίζεται αποκλειστικά στη γνώμη των εργαζομένων όπως καταγράφηκε στην ετήσια έρευνα που διεξάγεται από την ανεξάρτητη εταιρεία Effectory.
