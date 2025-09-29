“People First”: Πώς ο Όμιλος Sani/Ikos αλλάζει την εργασιακή κουλτούρα στον τουρισμό

Η αναγκαία αλλαγή κουλτούρας στον τουρισμό, το προφίλ της νέας γενιάς εργαζομένων, η στρατηγική σημασία του εργασιακού wellbeing και πώς η προσέγγιση “People First” αποτελεί βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας και της φιλοξενίας στα ξενοδοχεία του Ομίλου που επαναπροσδιόρισε το μοντέλο της πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς