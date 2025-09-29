“People First”: Πώς ο Όμιλος Sani/Ikos αλλάζει την εργασιακή κουλτούρα στον τουρισμό
“People First”: Πώς ο Όμιλος Sani/Ikos αλλάζει την εργασιακή κουλτούρα στον τουρισμό
Η αναγκαία αλλαγή κουλτούρας στον τουρισμό, το προφίλ της νέας γενιάς εργαζομένων, η στρατηγική σημασία του εργασιακού wellbeing και πώς η προσέγγιση “People First” αποτελεί βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας και της φιλοξενίας στα ξενοδοχεία του Ομίλου που επαναπροσδιόρισε το μοντέλο της πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς
Παρά την καθοριστική συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ο ελληνικός τουρισμός στηρίχθηκε για χρόνια σε ένα εργασιακό μοντέλο που δεν λειτουργούσε με όρους εξέλιξης και δέσμευσης των ανθρώπων του. Η αναπόφευκτη εποχικότητα του επαγγέλματος, συνδυαστικά με την ένταση εργασίας, και τις περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης, διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον που αποθάρρυνε τη μακροχρόνια παραμονή και την ουσιαστική αφοσίωση των επαγγελματιών του χώρου.
Όπως αναφέρει η Λία Ζαμπέτογλου, Senior Director of People Experience του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos, «ο τουρισμός στην Ελλάδα, παρόλο που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της αγοράς, θα μπορούσε, με στοχευμένες και στρατηγικές κινήσεις, να έχει χτίσει μία ευνοϊκότερη φήμη ως ελκυστικός εργοδότης».
Στη μετά-COVID εποχή, το πρόβλημα της υποστελέχωσης εντάθηκε, λόγω της στροφής πολλών εργαζομένων σε άλλους επαγγελματικούς προσανατολισμούς ή στο εξωτερικό, όπου οι συνθήκες θεωρούνταν ευνοϊκότερες. Η πανδημία μπορεί να επιτάχυνε την αποχώρηση των εργαζομένων από τον τουρισμό, ωστόσο οι βαθύτερες αιτίες βρίσκονται σε ένα μοντέλο που, όπως σημειώνει η κ. Ζαμπέτογλου, «κούρασε και τελικά απομάκρυνε» τους ανθρώπους του. «Σήμερα, η ανάγκη για ένα νέο εργασιακό αφήγημα είναι πιο επιτακτική από ποτέ – όχι μόνο για να καλυφθούν τα άμεσα κενά, αλλά για να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, ικανό να κρατήσει τα ταλέντα μας στην Ελλάδα, αλλά και στον κλάδο».
Σε αυτό το τοπίο, ο ρόλος των επιχειρήσεων που επενδύουν συστηματικά στους ανθρώπους τους είναι καταλυτικός. Ο Όμιλος Sani/Ikos, ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους της Μεσογείου, με 12 βραβευμένα πολυτελή θέρετρα σε Ελλάδα και Ισπανία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην επιτυχία του ομίλου στη διάρκεια των χρόνων, είναι οι άνθρωποί του. Για αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προς μια εταιρική κουλτούρα που εστιάζει στους ανθρώπους και τις προτεραιότητές τους, ώστε να νιώθουν περήφανοι που εργάζονται στον Όμιλο Sani/Ikos και να έχουν κίνητρα και αφοσίωση. «Οι νέοι άνθρωποι έχουν άλλες ανάγκες και αυξημένες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις: επιζητούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εξέλιξη, ένα περιβάλλον που να τους ενδυναμώνει, να τους ανταμείβει και να νιώθουν ότι προσφέρουν ουσιαστικά», τονίζει η κ. Ζαμπέτογλου. «Το θέμα του του εργασιακού wellbeing δεν αποτελεί απλώς μία σύγχρονη τάση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουρισμού».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Όπως αναφέρει η Λία Ζαμπέτογλου, Senior Director of People Experience του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos, «ο τουρισμός στην Ελλάδα, παρόλο που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της αγοράς, θα μπορούσε, με στοχευμένες και στρατηγικές κινήσεις, να έχει χτίσει μία ευνοϊκότερη φήμη ως ελκυστικός εργοδότης».
Στη μετά-COVID εποχή, το πρόβλημα της υποστελέχωσης εντάθηκε, λόγω της στροφής πολλών εργαζομένων σε άλλους επαγγελματικούς προσανατολισμούς ή στο εξωτερικό, όπου οι συνθήκες θεωρούνταν ευνοϊκότερες. Η πανδημία μπορεί να επιτάχυνε την αποχώρηση των εργαζομένων από τον τουρισμό, ωστόσο οι βαθύτερες αιτίες βρίσκονται σε ένα μοντέλο που, όπως σημειώνει η κ. Ζαμπέτογλου, «κούρασε και τελικά απομάκρυνε» τους ανθρώπους του. «Σήμερα, η ανάγκη για ένα νέο εργασιακό αφήγημα είναι πιο επιτακτική από ποτέ – όχι μόνο για να καλυφθούν τα άμεσα κενά, αλλά για να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, ικανό να κρατήσει τα ταλέντα μας στην Ελλάδα, αλλά και στον κλάδο».
Σε αυτό το τοπίο, ο ρόλος των επιχειρήσεων που επενδύουν συστηματικά στους ανθρώπους τους είναι καταλυτικός. Ο Όμιλος Sani/Ikos, ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους ξενοδοχειακούς ομίλους της Μεσογείου, με 12 βραβευμένα πολυτελή θέρετρα σε Ελλάδα και Ισπανία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην επιτυχία του ομίλου στη διάρκεια των χρόνων, είναι οι άνθρωποί του. Για αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προς μια εταιρική κουλτούρα που εστιάζει στους ανθρώπους και τις προτεραιότητές τους, ώστε να νιώθουν περήφανοι που εργάζονται στον Όμιλο Sani/Ikos και να έχουν κίνητρα και αφοσίωση. «Οι νέοι άνθρωποι έχουν άλλες ανάγκες και αυξημένες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις: επιζητούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εξέλιξη, ένα περιβάλλον που να τους ενδυναμώνει, να τους ανταμείβει και να νιώθουν ότι προσφέρουν ουσιαστικά», τονίζει η κ. Ζαμπέτογλου. «Το θέμα του του εργασιακού wellbeing δεν αποτελεί απλώς μία σύγχρονη τάση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουρισμού».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα