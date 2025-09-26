Η ΙΟΝ και το ‘Μαζί για το Παιδί’ στηρίζουν τις Ακριτικές Περιοχές

Κλείσιμο

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει τόσο την πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου μπάσκετ/ βόλεϊ όσο και τον εξοπλισμό του σχολείου με 262 είδη αθλητικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση των παιδιών.Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας για την ενεργό στήριξη της κοινωνίας και την προαγωγή του αθλητισμού, της υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Η χορηγία αυτή συνδέθηκε με τα Πασχαλινά Σοκολατένια Αυγά της ΙΟΝ, από τα οποία κατά την πώλησή τους την περίοδο των γιορτών του Πάσχα 2025, ένα μέρος των εσόδων διατέθηκε για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με το ‘Μαζί για το Παιδί’.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΟΝ, Μιλτιάδης Τριανταφύλλου, δήλωσε σχετικά:«Ως εταιρεία που πιστεύει στα ιδανικά της κοινότητας και της ενεργής συμμετοχής, στηρίζουμε το έργο αυτό με το όραμα να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν το ταλέντο τους, να αθλούνται και να ενισχύουν το πνεύμα της ομαδικότητας. Ευχόμαστε ότι το νέο γυμναστήριο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και χαράς για όλους».Η κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, με τη στήριξη της ΙΟΝ, προσφέραμε στα παιδιά της Κόνιτσας έναν χώρο που ενθαρρύνει την άθληση και την ψυχαγωγία. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα παιδιά να τον αξιοποιούν πλήρως με αφορμή την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού- μια ημέρα που μας υπενθυμίζει την αξία της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητά τους. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές» συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε σχολεία και κοινότητες που έχουν ανάγκη, δίνοντας στα παιδιά ίσες ευκαιρίες για μάθηση και παιχνίδι».Η Διευθύντρια του σχολείου, κα. Μαρία Μάντζιου, συμπλήρωσε: «Το νέο γυμναστήριο αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τους μαθητές μας. Ευχαριστούμε θερμά το “Μαζί για το Παιδί” και την ΙΟΝ για την πολύτιμη προσφορά τους».