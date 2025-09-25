Με λαμπρότητα τα εγκαίνια της νέας εκπαιδευτικής δομής του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κλείσιμο

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.Την κορδέλα έκοψαν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειαςκαι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360, μαζί με τις κυρίες, Σύμβουλο Διοίκησης του Ομίλου, και, Γενική Διευθύντρια του Ομίλου σε μια συγκινητική στιγμή που σφράγισε την έναρξη λειτουργίας ενός κτιρίου-στολιδιού, υπερσύγχρονου και απόλυτα εναρμονισμένου με τις ανάγκες της εκπαίδευσης του σήμερα.Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε με ξεχωριστό τρόπο η εντυπωσιακή, προσδίδοντας λάμψη και ζωντάνια στη βραδιά, που συνδύασε τον θεσμικό χαρακτήρα με την καλλιτεχνική δημιουργία.Μετά την τελετή ακολούθησε φαντασμαγορικό Fashion Show με τον χαρακτηριστικό τίτλο «», που ανέδειξε τις δημιουργίες των σπουδαστών Μόδας. Την εντυπωσιακή εικόνα ολοκλήρωσαν οι σπουδαστές Κομμωτικής, Επαγγελματικού Μακιγιάζ και Αισθητικής, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο σπουδών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360.Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της εκπαίδευσης, με μουσική, open bar και πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής.Η νέα δομή, συνολικού εμβαδού, φιλοξενεί πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 12 τομέων σπουδών και αποτελεί την 12η εκπαιδευτική εγκατάσταση του Ομίλου, που συνεχίζει την πολυετή του πορεία σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.