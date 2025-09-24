Τα λαμπερά εγκαίνια της Antemisaris Group στο Κορωπί
ADVERTORIAL

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, η Φυτώρια Καραμπάτσος, μέλος της Antemisaris Group of Companies, εγκαινίασε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Κορωπί Αττικής, σηματοδοτώντας ένα ακόμη δυναμικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης του Ομίλου Antemisaris

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους προσκεκλημένων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Μεταξύ άλλων, τίμησαν με την παρουσία τους:

- Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

- Ο πρώην πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου

- Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης

- Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης

- Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης

- Η πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου

- Ο Δήμαρχος Μοσχάτου–Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου

- πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Antemisaris Group, η οποία, μετά την εξαγορά της εταιρείας «Φυτώρια Καραμπάτσος Α.Ε.», εδραιώνει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος όμιλος πρασίνου στην Ελλάδα και ένας από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.

Με ιστορία άνω των 50 ετών, 450 στρεμμάτα εγκαταστάσεων, 5 σημεία παραγωγής στην Ελλάδα και πάνω από 160 εργαζομένους, ο Όμιλος δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς:

- Παραγωγή & εμπορία καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων

- Εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και υλικών κήπου

- Προμήθεια μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων

- Προμήθεια έργων δημοσίου και Δήμων

- Προμήθεια μεγάλων ιδιωτικών έργων

- Χονδρικές πωλήσεις B2B

- Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Greenmart.gr, με ειδίκευση στο outdoor living and lifestyle

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θετικό και ζεστό κλίμα, με ξενάγηση στις νέες εγκαταστάσεις, ομιλίες και δεξίωση, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το όραμα και τη δυναμική του Ομίλου.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το νέο αυτό βήμα δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική επέκταση, αλλά μια στρατηγική επένδυση προς ένα βιώσιμο, καινοτόμο και "πράσινο" μέλλον.

