Plaisiopro.gr: ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για τις εταιρικές αγορές από το Πλαίσιο

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και διαχείρισης των εταιρικών αγορών που ενσωματώνει όλη την εμπορική σχέση μιας επιχείρησης με το Πλαίσιο, την παρακολούθηση παραγγελιών, κόστους, την ανάλυση δεδομένων και πλήθος δυνατοτήτων