Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη» σε μια κινηματογραφική βραδιά στο Novacinema2!

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτίει φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιόκαι οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμεραΣτιςθα προβληθεί η, αστυνομική ιστορία(«Το Κεντρί» 1992, διάρκειας 99’) με τουςσε σκηνοθεσία του George Roy Hill. Ο Τζόνι ‘Κέλι’ Χούκερ είναι ένας μικροαπατεώνας από το Ιλινόις, ο οποίος με τη βοήθεια των φίλων του, Λούθερ Κόουλμαν και Ίρι Κιντ, καταφέρνει να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο θύμα. Ο Λούθερ αποφασίζει να παρατήσει τις κομπίνες και συμβουλεύει τον Τζόνι να πάει στο Σικάγο για να συναντήσει τον Χένρι Γκόντορφ για να του διδάξει τα κόλπα για μεγάλες κομπίνες.Στιςθα ακολουθήσει η δραματική ταινία «» («Η Καταδίωξη», 1966, διάρκειας 134’) με τουςσε σκηνοθεσία του. Όταν ένας επικίνδυνος κακοποιός δραπετεύει, οι κάτοικοι της πόλης αναστατώνονται, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Ο σερίφης θα πρέπει να διατηρήσει τις ισορροπίες και να εκπληρώσει το χρέος του.Απόλαυσε τις ταινίες στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.