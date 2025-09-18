Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Στιγμιότυπo με την Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο και την Program Director της Nova, κα Αγάπη Κεφαλογιάννη

Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά, τον Υπεύθυνο του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, κ. Πάνο Γκένα και την Program Director της Nova, κα Αγάπη Κεφαλογιάννη

, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για 4η συνεχόμενη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός στοκαι με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που θα τιμηθεί για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που θα παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΟ φετινός διεθνής θεσμός παρουσιάστηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε Συνέντευξη Τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα από την Γενική Διευθύντρια, κακαι τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, κ., παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κας, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ Α.Ε., κ., θεσμικών εκπροσώπων, συνεργατών και χορηγών., καλωσόρισε το κοινό, ενώ στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, καεπισήμανε μεταξύ άλλων ότι «» και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, κ., παρουσίασε τον επανασχεδιασμό του φετινού προγράμματος επισημαίνοντας ότι «».: «Με μεγάλη χαρά και φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ως Μεγάλος Χορηγός., αγκαλιάζουμε όλες του τις εκφάνσεις και φροντίζουμε να τιςΣτο πλαίσιο του Φεστιβάλ φέτος, θα φιλοξενήσει καλεσμένους και μαζί θα μας συστήσουν τις ταινίες και θα αναλύσουν τα φετινά δρώμενα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που στεκόμαστεκαι προσφέρει μια πραγματική γιορτή στις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης μας».