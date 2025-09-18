Ο Λεμονόκηπος απο τις εκδόσεις Μελτέμι

Κλείσιμο

Λίγο καιρό πριν φύγει από την Αθήνα για σπουδές στο εξωτερικό -ακολουθώντας τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των γονιών του- θα βρεθεί σε ένα καφέ όπου θα έρθει σε επαφή με την αινιγματική Στέλλα.Η καθημερινότητά του θα αλλάξει δραστικά καθώς η νεαρή κοπέλα θα τον καλωσορίσει στην “οικογένεια” του Λεμονόκηπου. Η περιέργεια του για εκείνη, η αγάπη του για τον καφέ καθώς και η ανάγκη να χαρεί το τελευταίο του καλοκαίρι στην Αθήνα θα του δώσουν την ώθηση -αλλά και τη δικαιολογία στους γονείς του- να δεχτεί την πρότασή της.Σε αυτό το καταφύγιο μέσα στη φασαρία τις πρωτεύουσας και καθώς το καλοκαίρι δίνει την θέση του στον φθινόπωρο ο νεαρός Άγγελος θα μάθει να αγαπά τις καθημερινές, μονότονες στιγμές και θα αρχίσει να δημιουργεί χαρούμενες αναμνήσεις με νέους και παλιούς φίλους.Θα αναπολήσει τα παιδικά του χρόνια, τον καιρό που ζούσε στη Γαλλία με τον πολύ αγαπημένο του παππού, τα μαθήματα που του δίδαξε καθώς και την τέχνη της ζωγραφικής που του έμαθε. Μα καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του στο μαγαζί θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά στη Στέλλα και να λύσει τα ερωτηματικά γύρω της.Ο χρόνος περνάει… ο χειμώνας έρχεται και ο Άγγελος πρέπει να πει το “αντίο” του. Δεν είναι όμως ο ίδιος όπως όταν πρωτοπήγε στον Λεμονόκηπο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όπως και ο ίδιος. Θα καταλάβει ότι η ζωή κυλά και εμείς αλλάζουμε, άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν από την ζωή μας. Αλλά κάποιοι από αυτούς είναι γραφτό να την αλλάξουν για πάντα.Η Ελευθερία Κυρλή γεννήθηκε στην περιοχή του Πειραιά στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Από μικρό παιδί είχε δυνατό το αίσθημα της φαντασίας κάτι που ήταν αρκετά εμφανές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Κατά την εφηβεία περνούσε τον χρόνο της διαβάζοντας βιβλία και δημιουργώντας της δικές της ιστορίες εμπνευσμένες από τους αγαπημένους της συγγράφεις και από τηνκαθημερινή της ζωή.Κατά την περίοδο των σπουδών της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου σπούδασε Κοινωνιολογία, έβαλε στην άκρη τα όνειρα της για την έκδοση μιας από τις αγαπημένες της ιστορίες, για να αφοσιωθεί στις σπουδές της. Με την ολοκλήρωση τους και με την πανδημία να της δίνει χρόνο για τον εαυτό της, επέστρεψε πίσω στον πολύ αγαπημένο της φαντασιακό-κόσμο και ανακάλυψε ξανά την αγάπη της για τα βιβλία χωρίς να υπάρχει ο απώτερος σκοπός της ακαδημαϊκής επιτυχίας.Κατά την διάρκεια της καραντίνας λοιπόν άρχισε να αφιερώνει ισάξιο πλέον χρόνο τόσο στις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου ολοκλήρωσε το Master in Business Administration με κατεύθυνση στο Digital Business. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή, την ολοκλήρωση και τη διόρθωση τόσο των παλαιών όσο και των νέων ιστοριών της.Μετά την αποφοίτησή της και την εισαγωγή της στο εργασιακό πεδίο του ιδιωτικού τομέα, έχοντας θέσει γερά θεμέλια για την εκπαιδευτική και εργασιακή της πορεία είναι έτοιμη να βάλει πλώρη προς την πραγματοποίηση των ονείρωντης.Έγινε μέλος στην ομάδα του εκδοτικού οίκου “Μελτέμι” όπου ελπίζει να την οδηγήσει στην δική της Ιθάκη με την έκδοση του πρώτου της βιβλίου με τίτλο: “O Λεμονόκηπος” .