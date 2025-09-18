«Ανοιχτά Ζυθοποιεία» σε όλη την Ελλάδα: Ζήσε την εμπειρία της μπύρας από …μέσα!

Κλείσιμο

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα Μέλη της ανανεώνουν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 το ετήσιο ραντεβού τους με τους λάτρεις της μπύρας - και όχι μόνο - για να μοιραστούν την κοινή τους αγάπη για το πιο δημοφιλές ποτό, την μπύρα.Η δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», που πραγματοποιείται φέτος για 6η χρονιά, είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, η οποία έχει καθιερωθεί μια φορά τον χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» προσκαλούν το κοινό να επισκεφθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της χώρας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία:-να γνωρίσουν τον ζύθο, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του,-να μάθουν για τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τις πρώτες ύλες της ζυθοποίησης,-να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή,και, κυρίως, να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη μπύρας και να ανακαλύψουν τα στοιχεία που τα κάνουν να ξεχωρίζουν.-Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη-Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα-Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία-Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης-Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης