efood x Make-A-Wish Ελλάδος: Ενώνουμε δυνάμεις για να εκπληρωθούν περισσότερες ευχές

Με αφορμή τον– μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο παιδικής & εφηβικής ηλικίας - το efood καλεί τους χρήστες της πλατφόρμας του να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Η ενέργεια θα διαρκέσει έως τις, και όλοι μπορούν να προσφέρουν το ποσό που επιθυμούνΤο Make-A-Wish Ελλάδος εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 - 17 ετών με σοβαρές ασθένειες, προσφέροντας σωματική και συναισθηματική δύναμη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. Γιατί μια ευχή αποτελεί, δίνοντας δύναμη στο παιδί, ελπίδα στην οικογένεια και κινητοποιώντας ολόκληρη την κοινωνία. Από το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν εκπληρωθεί περισσότερες από, ενώ στην Ελλάδα, από το 1996, έχουν δοθεί «φτερά ελπίδας» σε πάνω απόΜε αυτή τη συνεργασία, το efood συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά, ενδυναμώνοντας την κοινότητα μέσα από πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης.