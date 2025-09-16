Grand Opening Party @ The Piazza - Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Grand Opening Party @ The Piazza - Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Η πόλη αποκτά το νέο της στέκι!
Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για το Grand Opening Party της χρονιάς, την επίσημη λειτουργία του νέου open-air venue The Piazza, που έρχεται να αλλάξει τον χάρτη της διασκέδασης στην πόλη!
Όσοι βρεθούν την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Thessaloniki, θα ζήσουν ένα καυτό διήμερο, με ελεύθερη είσοδο, live μουσική, non-stop παιχνίδι, street food νοστιμιές και δροσερά cocktails.
Το music stage της Piazza θα φιλοξενήσει ένα εκρηκτικό line up με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, οι FY, STAN Antipariotis, Two Gents, ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη μαζί με τον DJ PITSI,
ενώ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου το μικρόφωνο παίρνει ο απόλυτος άρχοντας της πίστας Λευτέρης Πανταζής, μαζί με Demy, Ελευθερία Ελευθερίου, ξεσηκωτικά Dj sets από Maria Antona & Jayla και δροσερά cocktails στο Red Passion Campari Night.
Πάρτι, όμως, δεν είναι μόνο η μουσική.
Στην Piazza σε περιμένουν λαχταριστοί λουκουμάδες από τον «”Κόκκινο Σκούφο”, street food απολαύσεις, όπως burgers, hot-dog, γύρος, μπίρες, αλλά και μεγάλες κληρώσεις! Το Grand Opening Party της Piazza επιφυλάσσει κληρώσεις διημέρου με συνολικά μετρητά 30.000€ και κλήρωση ενός αυτοκινήτου Mini Cooper C. Δελτία συμμετοχής για τις κληρώσεις θα συγκεντρώσεις με την είσοδό σου στο καζίνο.
Η Piazza του Regency Casino Thessaloniki είναι μια πρόταση που έρχεται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σύγχρονο gaming. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη παρουσιάζει παιχνίδι σε τέσσερα ολοκαίνουργια gaming halls, εξοπλισμένα με next-gen slots από τρεις κατασκευαστές global legends: την IGT, τη Light & Wonder και την Aristocrat.
Το Grand Opening Party στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου είναι μόνο η αρχή.
Η Piazza έρχεται να γίνει το νέο meeting point της πόλης και θα σε κάνει να πεις «see you at The Piazza»!
Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα στο 2310 491234
και στο website www.regencycasinos.gr
Η είσοδος στο Grand Opening Party είναι ελεύθερη
(Eπιτρέπεται σε άτομα +21 ετών)
Δωρεάν parking
Απαραίτητη η εγγραφή στο καζίνο με ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.
