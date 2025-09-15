“Active Device 360ο” από την Active Computer Systems

Η Active φέρνει το μέλλον της τεχνολογίας στην Ελλάδα με τοτην καινοτόμο υπηρεσία που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό, απαλλαγμένες από τη δέσμευση ιδιοκτησίας, απρόβλεπτα κόστη και το άγχος διαχείρισης ή συντήρησης των συσκευών.Η νέα υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ευελιξία, αξιοπιστία και προστασία, ακολουθώντας τον ρυθμό ανάπτυξης κάθε οργανισμού. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση απλά επιλέγει την κατηγορία συσκευών που ανταποκρίνεται στις λειτουργικές της ανάγκες και η Active αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία προμήθειας και διαχείρισης του εξοπλισμού, προσφέροντας σταθερή μηνιαία χρέωση και τη σιγουριά ότι κάθε επιχείρηση διαθέτει πάντα συσκευές τελευταίας γενιάς, έτοιμες να αποδώσουν στο μέγιστο. Παράλληλα, με την ενσωμάτωση πρακτικών ανακατασκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, τουιοθετεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας δυναμικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.Η διαρκής και κορυφαία υποστήριξη αποτελεί βασικό πυλώνα της υπηρεσίας. Με αντικατάσταση συσκευών την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο, πανελλαδική κάλυψη σε περισσότερες από 30 πόλεις και δυνατότητες όπως preinstalled προφίλ χρηστών, real-time monitoring και ασφαλή διαγραφή δεδομένων με πιστοποίηση GDPR, η Active εγγυάται ότι η τεχνολογία θα βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία της επιχειρηματικής συνέχειας. Επιπλέον, η δυνατότητα αναβάθμισης ή αλλαγής συσκευών και η παροχή μηνιαίων αναφορών χρήσης διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ευελιξία που χρειάζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.Με το, οι επιχειρήσεις πλέον απολαμβάνουν την αξία της τεχνολογίας με απόλυτη ευελιξία, διαφάνεια και προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας, χωρίς τα βάρη της ιδιοκτησίας, φέροντας την σφραγίδα του κορυφαίου ελληνικού Ομίλου τεχνολογίας και πληροφορικής.