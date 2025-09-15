Mastercard Insights: Το κυβερνοέγκλημα αναμένεται να κοστίσει 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029

Ραγδαία αύξηση του κυβερνοεγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπει νέα έρευνα της ομάδας Signal Insights της Mastercard, με την τεχνητή νοημοσύνη και την ευρεία διάθεση εργαλείων κυβερνοεπιθέσεων να εντείνουν την απειλή