To «πράσινο» Energy Observer στον «πράσινο» Πρίνο για την αποθήκευση CO2!

Το Energy Observer, ένα σκάφος που κινείται με 100% ανανεώσιμη ενέργεια συνδυάζοντας με επιτυχία τελευταίας τεχνολογίας φωτοβολταικά, αιολική ενέργεια και κυψέλες καυσίμου οι οποίες λειτουργούν με πράσινο υδρογόνο το οποίο παράγεται εν πλω, βρέθηκε στις χερσαίες και τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας του αποστολής για τη διετία 2025-2026, που έχει στο επίκεντρο την αποανθρακοποίηση.Η αποστολή αυτή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ταξιδιού 9 ετών, ξεκινά από τον Πρίνο και την χώρα μας! Το Energy Observer έχει επιλέξει να επισκεφθεί στην Ευρώπη και τον Βόρειο Ατλαντικό, τα πιο προηγμένα έργα με στόχο να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την δυνατότητα ανάπτυξης φυσικών και βιομηχανικών τρόπων περιορισμού των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, να τους αξιολογήσει σε μεγάλη κλίμακα και να ερευνήσει πώς φύση και τεχνολογία μπορούν να συνδυαστούν με τα καλύτερα αποτελέσματα.Το έργο στον Πρίνο έχει τα χαρακτηριστικά να εξελιχθεί σε μία κοιτίδα ανάπτυξης «πράσινων» λύσεων στον βιομηχανικό τομέα και η ομάδα του Energy Observer ξεναγήθηκε στο χερσαίο εργοστάσιο επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων. Εκεί, τα στελέχη της EnEarth παρουσίασαν στους εκλεκτούς επισκέπτες τη διαδικασία σταδιακής συμπλήρωσης του συγκροτήματος παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων ώστε σε αυτό να λειτουργήσει αποθήκη CO2 με δυναμικότητα περί τους 2.8 εκατ. τόνους ετησίως.Το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο συνιστά τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα, καθώς θα υπερβεί το 1 δισεκ. ευρώ. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους φαινομένου του θερμοκηπίου και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας. Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας των βιομηχανιών στις οποίες οι εκπομπές CO2 είναι αποτέλεσμα της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας και ανεξάρτητη του καυσίμου που χρησιμοποιούν, καθώς και τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού και της απασχόλησης.Με την πλήρη ανάπτυξη της μονάδας αποθήκευσης από το 2029 και μετά, θα αποθηκεύονται στον Πρίνο ποσότητες που αναλογούν σε περίπου το 25% της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας, με προφανές όφελος για το Κλίμα αλλά και με απελευθέρωση πόρων άνω των 200 εκατ. ευρώ για τις βιομηχανικές μονάδες σε ετήσια βάση, με βάση τις σημερινές τιμές στον Μηχανισμό Εμπορίας Εκπομπών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Emissions Trading System- ETS)., δήλωσε σχετικά:«Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις του Πρίνου της Καβάλας την ομάδα του Energy Observer, ενός 100% «πράσινου» σκάφους που ξεκίνησε από εδώ τη νέα του αποστολή που έχει ως επίκεντρο την αποανθρακοποίηση. Το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο είναι μία «πράσινη» και ταυτόχρονα αναπτυξιακή επένδυση που θα αποτελέσει λύση με απτά αποτελέσματα για συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου.