Η ΘΕΟΝΗ προσφέρει καθαρό νερό και χαμόγελα στα σχολεία 9 νησιών

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, με βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και πίστη ότι το νερό είναι πηγή ζωής και ελπίδας, αγκαλιάζει μια νέα δράση στήριξης της μαθητικής κοινότητας. Με έμπρακτη δέσμευση να προσφέρει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, η ΘΕΟΝΗ αναλαμβάνει να σταθεί δίπλα σε μαθητές που μεγαλώνουν σε νησιά όπου η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό αποτελεί καθημερινή πρόκληση.Η πρωτοβουλία αυτή αφορά κάτι περισσότερο από την κάλυψη μιας πρακτικής ανάγκης· είναι μια κίνηση που δίνει αξία στη μαθητική ζωή, ανακουφίζει οικογένειες και προσφέρει στους μικρούς μαθητές τη βεβαιότητα ότι κάποιος τους σκέφτεται και μεριμνά για εκείνους. Τα νησιά Αγαθονήσι, Δονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Καστελόριζο, Λειψοί, Σίκινος, Χάλκη και Ψέριμος μπορεί να σφύζουν από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως τον χειμώνα η καθημερινότητα αποκτά διαφορετικούς ρυθμούς, με λιγότερες επιλογές και μεγαλύτερες ανάγκες. Για τα 286 παιδιά που φοιτούν εκεί σε όλες τις βαθμίδες, η εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού και η στήριξη της σχολικής τους πορείας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.Για αυτό η ΘΕΟΝΗ θα τους προσφέρει για όλη τη σχολική χρονιά το απαραίτητο Φυσικό Μεταλλικό Νερό, μαζί με σχολικά είδη, ώστε να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία.Η Υπουργός Παιδείας κα. Ζαχαράκη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας και αγκαλιάζοντάς την από την πρώτη στιγμή με θέρμη, δήλωσε: «Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, αποτελεί το θεμέλιο της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Η πρωτοβουλία της εταιρείας ΘΕΟΝΗ, να στηρίξει έμπρακτα τους 286 μαθητές και μαθήτριές μας των μικρών νησιών, με καθαρό, φυσικό μεταλλικό νερό και σχολικά είδη, είναι μια σπουδαία πράξη ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποδεικνύει πως όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ακούγοντας τις ανάγκες και αναβαθμίζοντας ποιοτικά την καθημερινότητα των παιδιών. Θερμά συγχαρητήρια στη ΘΕΟΝΗ για την πρωτοβουλία, που στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα αλληλεγγύης και φροντίδας, στις τοπικές κοινωνίες και στα παιδιά μας».Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΟΝΗ, κος. Δημήτρης Τσέλιος, τόνισε: «Για εμάς στη ΘΕΟΝΗ, το νερό δεν είναι μόνο προϊόν. Είναι πολύτιμο αγαθό, καθοριστικό για το παρόν και το μέλλον μας. Με αυτή τη δράση στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές και συμβάλουμε ώστε να ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά με αισιοδοξία και ασφάλεια. Είναι τιμή μας που μπορούμε να προσφέρουμε πίσω στην κοινωνία, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι καταναλωτές.»Η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που αντανακλούν τις αξίες της, με στόχο κάθε σταγόνα να μεταφράζεται σε φροντίδα για την κοινωνία. Γιατί το καθαρό νερό είναι δικαίωμα όλων, και κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και φροντίδα.