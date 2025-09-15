Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη παιδική σκηνή Ονειρόποληση «ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 2ος χρόνος

Κλείσιμο

Η Παιδική Σκηνή «» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στο θέατρογια τους μικρούς θεατές το έργο «» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.Ένα έργο γεμάτο περιπέτεια, δράση, έντονες καταστάσεις, κωμικές σκηνές, τραγούδια, χορό, με αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα (Μαντείο Δελφών), με στοιχεία από την Αναγέννηση (Αυτόλυκος), αλλά και την κακιά ώρα, η οποία παίρνει ανθρώπινη μορφή, επεμβαίνει και επηρεάζει τον χαρακτήρα των ηρώων, αλλάζει και ανατρέπει τη ζωή τους και κατ΄επέκταση και την ροή του έργου.Ο χρόνος σαν αφηγητής αναλαμβάνει να μεταφέρει μαγικά τους μικρούς θεατές, κάνοντας ταξίδια σε άλλους τόπους μακρινούς, κόσμους παραμυθένιους...εκεί που εξελίσσεται και διαδραματίζεται το…Ένα έργο πλούσιο σε συναισθήματα, το οποίο θα συναρπάσει τα παιδιά, θα τα κάνει να διασκεδάσουν, να ονειρευτούν, να συγκινηθούν, να γελάσουν, να περάσουν όμορφα.Η ιστορία διαδραματίζεται αρχικά στη μυθική Σικελία όπου ο Βασιλιάς Λεόντιος φιλοξενεί στο παλάτι του τον παιδικό του φίλο Πολύξενο.Όλα περνούν πολύ όμορφα έως ότου εμφανιστεί η κακιά ώρα. Τότε θα συμβεί κάτι...!!!που θα αλλάξει την ζωή των ηρώων του έργου αλλά και των παιδιών τους!Στο δεύτερο μέρος του έργου, στη μακρινή Βοημία,πατρίδα του Πολύξενου, έρχεται η λύση... μετά από πολλές περιπέτειες.Όλα έχουν ένα απρόσμενα ευτυχισμένο τέλος.Σίσσυ Αλατά και Τούλα ΖαχαριουδάκηΤούλα ΖαχαριουδάκηΣάκης Τσιλίκης,Παύλος ΚαρακασίδηςΒεστιάριο της ονειροπόλησηςΈλλη ΛορέντηΚοσμάς ΦιλιούσηςΠαίζουν οι ηθοποιοίΔιάρκεια παράστασης 100 λεπτά με 10 λεπτά διάλειμμα