Σε εφαρμογή το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατά της τηλεοπτικής πειρατείας με συλλήψεις στη Σπάρτη

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο άρχισε να εφαρμόζεται στη «μάχη» κατά της τηλεοπτικής πειρατείας και προκαλεί οικονομικό και όχι μόνο «πόνο» και στους τελικούς χρήστες! Βαθιά το χέρι στη τσέπη πρέπει να βάλει ημεδαπός στη Σπάρτη, που τώρα καλείται να πληρώσειγια δύο παραβάσεις, αλλά και να υποστεί τηκαι τις ποινικές συνέπειες, γιαΣύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αναμένεται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα. Μάλιστα, επειδή είχαν θέσει παράνομα σε λειτουργία τηλεοπτικό περιεχόμενο σεσε κατάστημα καφέ-μπαρ που διατηρούσαν, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/9/2025 στο κέντρο τηςκαι οι πληροφορίες από θαμώνες που ήταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο αναφέρουν ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες γιαΝα σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για την πειρατεία, προβλέπονται πλέον σε βάρος τωνγια χρήσηδιοικητικά πρόστιμα ύψους έως καιγια ιδιωτική χρήση και έωςγια δημόσια προβολή (καφετέριες κλπ), ενώ παράλληλα προβλέπεταιΣε μία εποχή με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, αλλά σύμφωνα και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι τελικοί χρήστες πειρατικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Εκτός από ταπου βρίσκονται στα χέρια των πειρατών και βρίσκουν συνεχώς οι αρχές σε αστυνομικές επιχειρήσεις, ο τελικός χρήστης αφήνεικαι σταπου κατεβάζει ταινίες, μουσικές, λογισμικά, αλλά και σταπου συνδέεται από την οικιακή του σύνδεση.Η πολιτεία φαίνεται να έχει αντιληφθεί πλέον το τεράστιο παράνομο οικονομικό όφελος που αποκομίζουν οι πειρατικές οργανώσεις, αλλά και το παράλληλο ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γίνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για λογαριασμό της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), η συνολική ετήσια επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας από την οπτικοακουστική πειρατεία, εκτιμάται σε. Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο ξεπερνούν ακόμη και τις(σύνολο οικονομίας). Οι απώλειες φόρων από τη συνδρομητική τηλεόραση (ΦΠΑ, κλπ) υπολογίζονται σε έως και, ενώ οι απώλειες για την εγχώρια νόμιμη αγορά ανέρχονται σε έως και. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που η πολιτεία έβαλε στο παιχνίδι των ελέγχων και της άμεσης επιβολής προστίμων, εκτός από τις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές, την ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ και την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).