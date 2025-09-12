Το καλοκαίρι συνεχίζεται και η παρέα μεγαλώνει σε κάθε στάση του Food Truck του Ούζου Πλωμαρίου

Κλείσιμο

Oι «Ακόλουθοι του Ήλιου», η φωτεινή κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου που γιορτάζει τη ζωή με αισιοδοξία, θετική διάθεση και καλή παρέα το ξέρουν καλά.Φέτος, για πρώτη φορά, το Ούζο Πλωμαρίου στήνει το δικό του φωτεινό Food Truck και ξεκινά ένα μοναδικό ταξίδι, κάνοντας στάσεις σε σημεία γεμάτα ήλιο και όμορφα δειλινά,Πλατεία Εσπερίδων, Γλυφάδα | Πέμπτη 11/9 | 18:00 – 22:00Παραλιακή Νέας Μάκρης (Αγ. Κωνσταντίνου & Ποσειδώνος) | Παρασκευή 12/9 | 18:00 – 22:00Πλατεία Κανάρη, Πειραιάς | Σάββατο 13/9 | 18:00 – 22:00Εμπορικό κέντρο Smart Park | Κυριακή 14/9 | 12:00 – 16:00Σε κάθε στάση, οι επισκέπτες θα απολαύσουν, επιλεγμένους μεζέδες και – φυσικά – την αυθεντική εμπειρία της παρέας.Η δράση συνεχίζεται και στα αγαπημένα μας μεζεδοπωλεία! Οι φίλοι του Ούζου Πλωμαρίου μπορούν να σκανάρουν τη φιάλη των 200ml και να μπουν αυτόματα στον διαγωνισμό για να κερδίσουν μοναδικά ηλιόλουστα δώρα που τους φέρνουν πιο κοντά στη φωτεινή πλευρά της ζωής.Κάθε μήνα, νέα δώρα και ξεχωριστές εμπειρίες παρέας περιμένουν τα μέλη της κοινότητας.Ακολούθησε τον ήλιο.