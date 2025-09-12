Νέος Managing Director στην Καλλιμάνης
Νέος Managing Director στην Καλλιμάνης

Τη θέση του Managing Director στην Καλλιμάνης ανέλαβε από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο Χρήστος Κατσίχτης, στέλεχος με μακρά εμπειρία στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων

Νέος Managing Director στην Καλλιμάνης
Ο κ. Κατσίχτης έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε κορυφαίες επιχειρήσεις, όπως οι Melissa Kikizas A.E., Reckitt Benckiser Hygiene Home Hellas και ELAIS–Unilever Hellas A.E. Ενώ παράλληλα, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ένταξή του στην ηγετική ομάδα της Καλλιμάνης σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.
