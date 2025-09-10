Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο The Mall Athens





Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο του Ομίλου και επιβραβεύονται οι διακριθέντες καθηγητές του.







Ακολουθεί το πρόγραμμα των δύο εκδηλώσεων.



ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2025



Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα 9:30 π.μ. The Mall Athens



Village Cinemas |Αίθουσα Imax | 3ος όροφος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ



09:30 Προσέλευση

Κλείσιμο

10:20 – 10:25 Ξένες Γλώσσες: Ανασχεδιασμός προγραμμάτων και διασύνδεση του Ομίλου μας με το Βρετανικό Συμβούλιο, Κατερίνα Ψαθά

10:25 – 10:30 Σύμβουλος Καθηγητής και «Ημερολόγιο στα Θρανία»: Η νέα προσέγγιση του Ομίλου μας στη Συμβουλευτική, Ζήνα Μπερίκου

10:30 – 10:40 Από καθηγητής -> Franchisee: Προοπτικές εξέλιξης με την ίδρυση Φροντιστηρίου

Πουκαμισάς, Περικλής Χατζημιχάλης

10:40– 11:30 Αξιολογήσεις ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 και Βράβευση Καθηγητών

- Οι επιδόσεις των μονάδων μας στις εξετάσεις ανά ομάδα προσανατολισμού.

- Σπουδαίοι Δείκτες Αξιολόγησης Καθηγητών και Φροντιστηρίων.

- Βράβευση 11 Καθηγητών που πρώτευσαν στις Αξιολογήσεις.



Τη Γενική Συνέλευση παρουσιάζουν η κυρία Βυζούρη Αικατερίνη και ο κύριος Μάνης Νικόλαος διευθυντές Φροντιστηρίων μας.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025



Ώρα προσέλευσης: 11:45-12:15

The Mall Athens

(Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 151 22)

Village Cinemas |Αίθουσα Imax | 3ος όροφος



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ



11:45-12:15 Προσέλευση και φωτογράφιση μαθητών

12:15-12:30 Είσοδος στην αίθουσα

12:30 – 12:40 Χαιρετισμός του Προέδρου του Ομίλου, κ. Αθανάσιου Πουκαμισά

12:40 – 14:00 Βραβεία Αριστείας, Συνέπειας & Βελτίωσης



- Βραβεία Αριστείας ΣΤ´ Προτύπων: Βραβεύονται οι μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια και ο μαθητής με την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από το σύνολο των φροντιστηρίων μας.



- Βραβεία Αριστείας Ομίλου Α´, Β´, Γ´ Γυμνασίου: Βραβεύονται οι πρωτεύσαντες μαθητές στα διαγωνίσματα, ένας για κάθε τάξη των Τμημάτων Αριστείας του Γυμνασίου, από το σύνολο των φροντιστηρίων μας.



- Βραβεία Αριστείας Ομίλου Α´ Λυκείου: Βραβεύονται οι 10 πρωτεύσαντες μαθητές στα διαγωνίσματα της Α´ Λυκείου από το σύνολο των φροντιστηρίων μας. Ο πρώτος μαθητής του Ομίλου επιβραβεύεται με ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Αριστείας Ομίλου Β´ Λυκείου: Βραβεύονται οι 10 πρωτεύσαντες μαθητές στα διαγωνίσματα της Β´ Λυκείου από το σύνολο των φροντιστηρίων μας. Ο πρώτος μαθητής του Ομίλου επιβραβεύεται με ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Αριστείας των μαθητών της Α´ Λυκείου σε κάθε φροντιστήριο του Ομίλου: Βραβεύονται οι πρωτεύσαντες μαθητές στα διαγωνίσματα από κάθε φροντιστήριο. Ακολουθεί κλήρωση με δώρο ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Αριστείας των μαθητών της Β´ Λυκείου σε κάθε φροντιστήριο του Ομίλου: Βραβεύονται οι πρωτεύσαντες μαθητές στα διαγωνίσματα από κάθε φροντιστήριο. Ακολουθεί κλήρωση με δώρο ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Συνέπειας των μαθητών σε κάθε φροντιστήριο του Ομίλου: Βραβεύονται οι μαθητές με τις λιγότερες απουσίες στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα από κάθε φροντιστήριο. Ακολουθεί κλήρωση με δώρο ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Βελτίωσης των μαθητών σε κάθε φροντιστήριο του Ομίλου: Βραβεύονται οι μαθητές που παρουσίασαν τη σημαντικότερη εκπαιδευτική βελτίωση από κάθε φροντιστήριο. Ακολουθεί κλήρωση με δώρο ένα iPad 11th Gen.



- Βραβεία Αριστείας Ομίλου Γ´ Λυκείου:

♦ Βραβεύονται οι 5 μαθητές του ΕΠΑ.Λ. που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

♦ Βραβεύονται οι 20 μαθητές του Γενικού Λυκείου που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Ο πρώτος από κάθε επιστημονικό πεδίο ΓΕ.Λ. και ο πρώτος του ΕΠΑ.Λ. επιβραβεύονται με χρηματικό έπαθλο 1000 € σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.



Την Εκδήλωση παρουσιάζουν η κυρία Μαρκαντωνάκη Χριστίνα και ο κύριος Φράγκος Ιωάννης διευθυντές Φροντιστηρίων μας.

10.09.2025, 09:00