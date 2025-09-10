Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.

Κλείσιμο

Κατά την επίσκεψη, ο Αντιπρόεδρος ξεναγήθηκε στις πρότυπες εγκαταστάσεις της πρώτης ελληνικής ζυθοποιίας και ενημερώθηκε για τις καινοτόμες πρακτικές παραγωγής, τις στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία και κοινωνία.Ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας, κ. Νίκος Μπήλιος, δήλωσε:«Η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη στις εγκαταστάσεις μας αποτελεί τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά για να προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον καταναλωτή και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στήριξη της Πολιτείας μας δίνει δύναμη και ώθηση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Θράκης και της χώρας γενικότερα.»Ο κ. Μπήλιος παρουσίασε το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την περίοδο 2023–2025, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη νέα εμβληματική επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία εργοστασίου κυτιοποιίας στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, με προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα 500 εκατ. αλουμινένιων κουτιών ετησίως και δυνατότητα επέκτασης στο 1 δισ. τεμάχια. Η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη.Ο Αντιπρόεδρος κ. Κωστής Χατζιδάκης, στη δήλωση του, τόνισε:«Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ελλάδας που παράγει και προχωρά μπροστά. Η Θράκη διαθέτει σημαντικές βιομηχανίες, αρκετές εκ των οποίων είναι καινοτόμες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρότυπη δραστηριότητα, με σημαντικά θετικό αποτύπωμα στην τοπική ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Η συνεργασία της με περισσότερους από 1.000 αγρότες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Λήμνο αποτελεί πρότυπο για την ελληνική βιομηχανία, η οποία αποδεικνύει ότι παραμένει όρθια και ισχυρή.»Ολοκληρώνοντας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες και τους εργαζομένους της Ζυθοποιίας για την προσφορά τους στην οικονομία και την κοινωνία.