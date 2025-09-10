Κλείσιμο

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε χθες μια εντυπωσιακή γκάμα νέων προϊόντων: τα πιο ισχυρά και προηγμένα iPhone που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, τακαιμε το πανίσχυροκαι νέο σχεδιασμό, τομε εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά κατασκευή, τομε επαναστατική εμπρόσθια κάμερα Center Stage, τοκαμε αναβαθμισμένες δυνατότητες υγείας, το Apple Watch SE 3 με Always-on οθόνη και ταχύτατη φόρτιση, καθώς και ταμε κορυφαία ενεργή ακύρωση θορύβου παγκοσμίως για in-ear ακουστικά.Τα νέα Pro μοντέλα συνδυάζουν έναν εντυπωσιακό ανασχεδιασμό με σημαντική αύξηση επιδόσεων. Εξοπλισμένα με το, το ισχυρότερο chip που έχει μπει ποτέ σε iPhone, προσφέρουν προηγμένα συστήματα κάμερας, εξαιρετικές εμπειρίες gaming και Apple Intelligence. Ο νέος θάλαμος ατμού, συγκολλημένος με λέιζερ σε αλουμινένιο σώμα υψηλής αγωγιμότητας, συμβάλλει στη θεαματική βελτίωση της αυτονομίας. Θα διατίθενται σε τρία εντυπωσιακά φινιρίσματα —— με προπαραγγελίες απόΜε σώμα από τιτάνιο, το νέοείναι το λεπτότερο και πιο ελαφρύ iPhone που έχει παρουσιαστεί, συνδυάζοντας κομψότητα και ανθεκτικότητα. Η πίσω όψη προστατεύεται με, ενώ η μπροστινή με το νέο, που προσφέρει τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές. Η οθόνηέως 120Hz προσφέρει κορυφαία εμπειρία θέασης. Με τρία Apple-designed chips (A19 Pro, N1 και C1X) και βελτιστοποιήσεις λογισμικού, το iPhone Air επιτυγχάνει εντυπωσιακή αυτονομία όλη την ημέρα. Θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα:. Προπαραγγελίες απόΤο νέο iPhone 17 διαθέτει την μπροστινή κάμερα, κύρια κάμεραμε τηλεφακό 2x και νέα υπερευρυγώνια 48MP που αποτυπώνει εντυπωσιακές σκηνές και macro λήψεις. Η οθόνηείναι μεγαλύτερη, πιο φωτεινή και πιο αποδοτική, προσφέροντας άψογη κύλιση και καθηλωτικό gaming. Προπαραγγελίες απόΤο νέοφέρνει το πιο πλήρες σύνολο δυνατοτήτων υγείας μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, ισχυρότερο κρύσταλλο και συνδεσιμότητα 5G. Ειδοποιεί για ενδείξεις χρόνιας υψηλής αρτηριακής πίεσης2, παρέχει sleep score για ανάλυση ποιότητας ύπνου και διαθέτει κρύσταλλο Ion-X με διπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές. Με αυτονομία έως 24 ώρες, είναι ιδανικό για χρήση όλη μέρα και νύχτα. Διαθέσιμο για προπαραγγελία άμεσα.Ταπροσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και τη βελτιωμένη, έως και 2 φορές ισχυρότερη από την προηγούμενη γενιά και 4 φορές καλύτερη από τα πρώτα AirPods Pro. Ο νέος σχεδιασμός τα καθιστά πιο σταθερά και άνετα, ακόμη και σε έντονες δραστηριότητες, ενώ για πρώτη φορά υποστηρίζουνΌλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τιςκαιαπό το