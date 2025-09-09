Joltie: Χρηματοδοτική Συμφωνία 17,5 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Κλείσιμο

H ελληνική εταιρεία Joltie που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 17,5 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Joltie, κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, καθώς και ο Managing Partner του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, κ. Αλέξης Κομνηνός, που έχει ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.Στρατηγική επένδυση – Ορόσημο για την πράσινη μετάβασηΗ χρηματοδότηση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση της ΕΤΕπ σε ελληνική ιδιωτική εταιρεία του κλάδου και ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της χώρας προς την πράσινη μετάβαση. Εμβαθύνει τον ρόλο της ΕΤΕπ στην ελληνική κοινωνία, ως ευρωπαϊκό μοχλό στήριξης της πράσινης μετάβασης, αποτελεί αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Joltie και ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.Δυναμικό χαρακτηριστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της Joltie, που προσελκύει την χρηματοδότηση θεσμικών φορέων και ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί η καθετοποιημένη παραγωγή, η οποία διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου φόρτισης των οχημάτων.Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης σε όλο τον πληθυσμό και σε αποκλεισμένες έως σήμερα περιοχές, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη σύγκλιση του ποσοστού ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Μιλώντας στην εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Joltie, κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας ως νέα σελίδα για την εταιρεία.«Η υποστήριξη, αξιολόγηση και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το επιστέγασμα του οράματος μας και πολλών κόπων. Στη νέα σελίδα της Joltie θα φέρουμε την ελληνική και ευρωπαϊκή τεχνολογία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια και θα μπορέσουνε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κατασκευάζουμε αξιόπιστα υλικά στην Ελλάδα, μπορούμε να στήνουμε δίκτυα υποδομών με πολύ μεγάλη επιτυχία και να διατηρούμε αυτές τις υποδομές λειτουργικές για πάρα πολλά χρόνια με θετική εμπειρία για τον πελάτη και τον καταναλωτή. Θα μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να διαδοθεί σε όλα τα οικονομικά στρώματα. Από τα πολύ βασικά στοιχεία, την ανάπτυξη ενός σωστού δικτύου, που θα επιτρέψει χωρίς αποκλεισμούς να χρησιμοποιούν όλοι εύκολα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.Ξεκινάμε με πολύ μεγάλη δυναμική σε Ελλάδα και Κύπρο και κοιτάζουμε και τα Βαλκάνια, γιατί είναι ο φυσικός διάδρομος εισόδου στην χώρα. Πρέπει να στήσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό δίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο ώστε ο επισκέπτης να έχει όλες τις υποδομές έτοιμες και να κάνει το ταξίδι του με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο».Ο κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθετοποίηση λέγοντας:«Η καθετοποίηση είναι κάτι που είχαμε εξαρχής στον Όμιλο EUNICE και στην θυγατρική Joldie, πηγάζει από το όραμα του μετόχου μας κ. Γιώργου Καλαβρουζιώτη και το πιστεύουμε όλοι πάρα πολύ για ένα βασικό λόγο: Όταν θέλεις να στήσεις υποδομές και να λειτουργούν συνέχεια πρέπει να έχεις όλα τα εργαλεία που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους. Πρέπει να γνωρίζεις όλα τα σημεία που διέπουν τις υποδομές. Τι καλύτερο από το να είσαι κατασκευαστής. Στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό, να δούμε την πραγματική προστιθέμενη αξία των Ελλήνων μηχανικών που μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα που είναι ιδανικά για τις δικές μας συνθήκες. Δεν είναι πολλές οι χώρες που αναπτύσσουν ηλεκτροκίνηση με εκατοντάδες νησιά, με παραθαλάσσιες περιοχές, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν ειδικούς σχεδιασμούς. Έτσι καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια, να παράξουμε αυτά τα προϊόντα στην Ελλάδα, να κάνουμε και τις αντίστοιχες εξαγωγές και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα. Όταν οι υποδομές κατασκευάζονται στις δικές μας εγκαταστάσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν και την επόμενη μέρα»Σχετικά με το θέμα της ταχύτητας φόρτισης ο κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου εξήγησε ότι γίνεται ανάλυση του κάθε σημείου εγκατάστασης φορτιστή προκειμένου να προσδιοριστεί η ιδανική ταχύτητα φόρτισης για την χρήση του σημείου. Κατηγοριοποιούνται τα σημεία, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ο ιδανικός φορτιστής και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εξυπηρέτησης όλων τα σημείων.