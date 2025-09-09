Ο πολυχώρος εμπειριών της ΔΕΗ στο The Ellinikon Experience Park

Κλείσιμο

Η ΔΕΗ παρουσιάζει τον πολυχώρο εμπειριών στο The Ellinikon Experience Park, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει φαντασία, τεχνολογία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία μάθησης, εξερευνώντας με πρωτότυπο τρόπο τη σχέση της ενέργειας με τη ζωή στον πλανήτη.Στο επίκεντρο βρίσκεται η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από δραστηριότητες που μιλούν στη γλώσσα των παιδιών και κινητοποιούν τη φαντασία τους. Η ΔΕΗ επενδύει στη γνώση και τη δημιουργικότητα μιας γενιάς που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον πιο πράσινο και πιο βιώσιμο.Η εμπειρία ξεκινά με την προβολή ενός εκπαιδευτικού βίντεο, πλούσιο με πληροφορίες για τη φύση. Στη συνέχεια ακολουθεί το Live Tree Quiz , ένα διαδραστικό κουίζ που συστήνει με τρόπο παιγνιώδη τα μυστικά της φύσης και της ενέργειας και έχει ως στόχο την εμπέδωση των γνώσεων που αποκόμισε ο θεατής του βίντεο. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 17:00–21:00 οι μικροί μας φίλοι γίνονται οι πρωταγωνιστές της δράσης μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια Mission Possible, τα οποία είναι βασισμένα στις αρχές του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας μέρος στις θεματικές αποστολές, τα παιδιά ανακαλύπτουν:- πόση ενέργεια «κρύβεται» στο φαγητό,- πώς τα μικροπλαστικά συνδέονται με την απώλεια ενέργειας,- γιατί η εξοικονόμηση νερού σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας,- πώς λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές μέσα από κατασκευές, και- πώς η τεχνολογία μάς βοηθά να παρακολουθούμε την κλιματική αλλαγή.Κάθε αποστολή ολοκληρώνεται με προσωπικές σημειώσεις και ένα συλλογικό κολάζ, ενώ κάθε παιδί παίρνει μαζί του ένα μολύβι με σπόρους, σύμβολο της συνέχειας της εμπειρίας και της ευθύνης πέρα από το πάρκο.