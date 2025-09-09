Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
ADVERTORIAL

Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία

19 Βραβεία Great Taste Awards για τα παγωτά ΚΑΥΑΚ

Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
Άλλη μία χρονιά που η ελληνική εταιρία παγωτών Kayak διακρίνεται με 2 μοναδικές γεύσεις, στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards, φτάνοντας τα 19 βραβεία!!! Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό. Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.

Επισκεφτείτε το συντομότερο μία Kayak Boutique https://kayak.gr/katastimata/ για να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, με τις μοναδικές βραβευμένες γεύσεις μας.

Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης