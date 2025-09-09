Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
19 Βραβεία Great Taste Awards για τα παγωτά ΚΑΥΑΚ
Άλλη μία χρονιά που η ελληνική εταιρία παγωτών Kayak διακρίνεται με 2 μοναδικές γεύσεις, στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards, φτάνοντας τα 19 βραβεία!!! Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό. Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.
Επισκεφτείτε το συντομότερο μία Kayak Boutique https://kayak.gr/katastimata/ για να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, με τις μοναδικές βραβευμένες γεύσεις μας.
Επισκεφτείτε το συντομότερο μία Kayak Boutique https://kayak.gr/katastimata/ για να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, με τις μοναδικές βραβευμένες γεύσεις μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα