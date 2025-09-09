Lidl Ελλάς: Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά και οι εβδομαδιαίες αγορές στο super market γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες, ηστέκεται για ακόμα μία φορά δίπλα στους καταναλωτές. Με τη νέα της καμπάνια και κεντρικό μήνυμα, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, μεΣτο πλαίσιο της ενέργειας, πραγματοποιήθηκε αγορά 44 βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από την εταιρεία ερευνών, η οποία προχώρησε σε έλεγχο τιμών συγκρίνοντας το συνολικό κόστος καροτσιού ανάμεσα στηκαι σε άλλη αλυσίδα super market. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: Οι καταναλωτές, κάνοντας αγορές των συγκεκριμένων προϊόντων στα, ενώ το καρότσι τηςαποδείχθηκε κατάσε σχέση με άλλο Σούπερ Μάρκετ –«Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι κάθε οικογένεια αξίζει να γεμίζει το καρότσι της χωρίς άγχος και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα», δηλώνει ο. «Σε μια εποχή που η ακρίβεια δοκιμάζει την καθημερινότητα όλων μας, εμείς στεκόμαστε δίπλα στους καταναλωτές με ουσιαστικές λύσεις και πραγματική αξία. Το γεγονός ότι το καρότσι μας είναι κατά 11,75% πιο οικονομικό δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε σε κάθε νοικοκυριό περισσότερα, με λιγότερα.»Με την πρωτοβουλία αυτή, ηεπιβεβαιώνει γιατί είναι για ακόμα μία χρονιά. Για τοέχει κερδίσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση, σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού, η οποία διεξήχθη τον Μάιο του 2025 στην Ελλάδα.Με το βλέμμα στο μέλλον, ηπαραμένει αφοσιωμένη στο να κρατά τις τιμές χαμηλά και τις αγορές προσιτές για κάθε νοικοκυριό. Με σταθερή δέσμευση στη διαφάνεια και στη σχέση ποιότητας – τιμής, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το πιο οικονομικό καρότσι βρίσκεται σταΕπισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα: