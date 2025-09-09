Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Κλείσιμο

Τογέμισε φώτα, χαμόγελα και… τραγούδι ξανά με την παράσταση «»!Με αφορμή τον τελευταίο μήνα των παραστάσεων ενός έργου που αγαπήθηκε πολύ και το οποίο έχει ήδη κερδίσει την καρδιά του κοινού, πλήθος φίλων, καλλιτεχνών, συνεργατών και αγαπημένων προσώπων δίνουν το παρών , με την ευκαιρία της επανέναρξης των παραστάσεων και τιμούν με την παρουσία τους όλους τους συντελεστές.», μια παράσταση που αποπνέει άρωμα παλιάς Αθήνας, είναι γεμάτη μουσική, συγκίνηση και… νοσταλγία και μοιάζει μ΄ ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι εκείνης της εποχής.Τα φώτα ανάβουν και η σκηνή του Άλσους πλημμυρίζει από κέφι, γέλιο, αναμνήσεις και φυσικά και τις αθάνατες μελωδίες του αξέχαστου Γιώργου Ζαμπέτα.Με τη σκηνοθετική ματιά και την μοναδική προσέγγιση του Πέτρου Ζούλια και τις εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς, η παράσταση «» ξεδιπλώνει επί σκηνής την πορεία του μεγάλου λαϊκού δημιουργού, μέσα από αγαπημένα τραγούδια, αληθινές ιστορίες με αποσπάσματα - ντοκουμέντα από ταινίες και συνεντεύξεις του ίδιου του συνθέτη ενώ η ζωντανή 8μελης ορχήστρα συνοδεύει με τις πενιές, μια σκηνική ατμόσφαιρα γεμάτη Ελλάδα που υποστηρίζουν τα υπέροχα σκηνικά και τα πολυάριθμα κοστούμια.Η μουσικοθεατρική παράσταση «» είναι αναμφίβολα το θεατρικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού και συνεχίζεται για λίγες ακόμα παραστάσεις, έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.