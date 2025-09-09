ΤΕΧΑΝ: Επίσημη παρουσίαση του Νέου Φωτοβολταϊκού Κινητού Πολυκέντρου Ανακύκλωσης στην 89η ΔΕΘ

Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης – το 1ο Παγκοσμίως Ενεργειακά Αυτόνομο Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης

Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο

Κλείσιμο

, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία, παρουσίασε για πρώτη φορά το, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Πρόκειται για μία, με τονα αποτελεί το επόμενο βήμα στην κυκλική οικονομία. Είναικαι αποθηκεύεισε συστοιχία μπαταριών για αδιάλειπτη λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί, καθώς και γιακαι, όπου δεν προσφέρεται η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης υποδομών. Στο συγκεκριμένο Πολυκέντρο ανακυκλώνονται πλαστικά και μεταλλικά υλικά.Στο πλαίσιο επίσημης παρουσίασης σε εκπροσώπους των ΜΜΕ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην 89η ΔΕΘ, ο, κ. Απόστολος Μούργος, δήλωσε σχετικά: «Το πιο ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι η ανακύκλωση περνά σε μία νέα εποχή και η Ελλάδα μπορεί να δίνει το παράδειγμα. Ως πρωτοπόροι στην κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική καινοτομία, έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης είναι το επόμενο βήμα. Το μέλλον της ανακύκλωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι εδώ» & πρόσθεσε: «Ερχόμαστε να συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων. Το 2025, ο στόχος από την Ε.Ε. για κάθε κράτος-μέλος ανέρχεται σε ποσοστό 50% ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 19%, οπότε είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Πρεσβευτή Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ στην Ελλάδα, καθώς και όλους εσάς, θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί, όπως μας λέει και ο Γιάννης: Στην Ανακύκλωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Είμαστε ΤΕΧΑΝ!».Επιπλέον, ησυμμετείχε δυναμικά και φέτος ως βασικός χορηγός στο, στηρίζοντας τον θεσμό για 5 συνεχή έτη. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο, την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κα Λουκία Σαράντη, τον Αντιπρόεδρο της Eldorado Gold & Πρόεδρο της Hellas Gold κ. Χρήστο Μπαλάσκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sani/Ikos Group κ. Ανδρέα Ανδρεάδη. Η συζήτηση ανέδειξε τις επενδυτικές προοπτικές και τις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας στο σημερινό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον., δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι η. Η ΤΕΧΑΝ επενδύει με συνέπεια σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την κοινωνία, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, έχοντας ήδη δημιουργήσει σχεδόν, ενός έργου Ελλήνων μηχανικών από το “Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης – R&D” της ΤΕΧΑΝ στο εργοστάσιό της στην Παλλήνη, που ήδη σχεδιάζεται να εξαχθεί σε ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σταθερό επενδυτικό προορισμό, με καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον».σε όλη την Ελλάδα: στον Δήμο Αθηναίων & σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, στον Δήμο Πειραιά, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Κρήτη, στο Δήμο Χαλκιδέων και προβλέπεται να επεκταθούν και σε άλλες περιφέρειες και δήμους της Ελλάδας.