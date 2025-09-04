Η Novibet στηρίζει την ΚΑΕ Μαρούσι με μια νέα στρατηγική συνεργασία

Η Novibet ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΑΕ Μαρούσι, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ