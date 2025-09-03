Ο όμιλος Κυριακούλη στο Cannes Yachting Festival 2025



Ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ θα συμμετάσχει και φέτος στο Cannes Yachting Festival, τη μεγαλύτερη έκθεση σκαφών εν πλω στην Ευρώπη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στις Κάννες