Reggeborgh Invest: Δωρεά ύψους €334.658 για ιατρικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Κέρκυρας «Η Αγία Ειρήνη»

Υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2024 στην Κέρκυρα η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Η Αγία Ειρήνη» και της εταιρείας «Reggeborgh Invest B.V.» για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Μαιευτηρίου.



Παράλληλα, η δωρεά θα ενισχύσει τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του Οφθαλμολογικού και του Καρδιολογικού Τμήματος.



Η Σύμβαση Δωρεάς περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό για το Μαιευτήριο, όπως χειρουργική τράπεζα, αναισθησιολογικό μηχάνημα, μόνιτορ ασθενών, εξεταστικές κλίνες και θερμοκοιτίδες.



Επίσης, εξοπλισμός θα διατεθεί για το Οφθαλμολογικό Τμήμα (αυτόματο κερατόμετρο, σχισμοειδής λυχνία και φορόπτερο) και το Καρδιολογικό Τμήμα (δίκτυο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς και τηλεμετρίες).



Το ύψος της δωρεάς ανέρχεται σε 334.658 ευρώ (προ ΦΠΑ).



Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία «Reggeborgh Invest B.V.» και την οικογένεια Wessels / Holterman, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην παροχή αναβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών για την κοινότητα της Κέρκυρας.

Πηγή: https://www.newmoney.gr