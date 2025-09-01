Φιλοκτήτης του Σοφοκλή - Οι τέσσερις τελευταίοι σταθμοί στην Αθήνα

Κλείσιμο

Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης,την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα.Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου, εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από µία αγιάτρευτη πληγή.Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του Φιλοκτήτη, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας.“Μισώ την εποχή που ζω. Σκοτεινά χρόνια. Δεν θέλω τη ζωή µου έτσι”Ο μύθος αντανακλάται στο σήμερα.Δύο εκπρόσωποι της παλαιάς γενιάς.Ο ένας, εκτός κόσμου αποκλεισμένος,πιστός στις έννοιες της Ουτοπίας και του Επιθυμητούκαι ο άλλος, μέσα στον κόσμο προσκολλημένος,