Back to School 2025 στο Πλαίσιο: όλα για τη νέα χρονιά – με στυλ και wow τιμές

Το Back to School 2025 στο Πλαίσιο σημαίνει, ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αυτοπεποίθηση, άνεση και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η σχολική καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο στυλάτη από ποτέ