Η Νova σε συνεργασία με τη THEMA του Canal+ φέρνει στην ΕΟΝ το φαινόμενο Κ-Drama με 6 συναρπαστικές κορεατικές σειρές!

, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών & media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η, μέλος του Ομίλου, ανακοινώνουν τηΗ Nova, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την THEMA για την επιμέλεια και την προβολή υψηλής ποιότητας διεθνούς περιεχομένου, προσφέρει στους συνδρομητές της από αυτό τον Σεπτέμβριο, τις σειρές, καλύπτοντας διαφορετικά είδη και με δημιουργούς υψηλού κύρους όπως οι CJENM, SBS και Studio Genie. Η μοναδική αφήγηση και η υψηλή παραγωγική ποιότητα έχουν οδηγήσει τις κορεατικές σειρές σε παγκόσμια επιτυχία, δημιουργώντας το φαινόμενο που έχει όνομα και λέγεταιτόνισε: «Η συγκεκριμένη πρεμιέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μακροχρόνια συνεργασία της THEMA με τη Nova και για την ενίσχυση της διανομής κορεατικών σειρών στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτές τις πέντε υψηλής ποιότητας παραγωγές από τη Νότια Κορέα στους συνδρομητές της Nova. Θα προσφέρουν αγωνία, σασπένς και δράση σε όλους τους θεατές και πιστεύουμε ότι θα γνωρίσουν την ίδια επιτυχία που έχουν ήδη κατακτήσει παγκοσμίως».επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την προσθήκη κορεατικών σειρών στην πλατφόρμα EON της Nova. Στόχος μας παραμένει να είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε περιεχόμενο κορυφαίας ποιότητας στους συνδρομητές της Nova, παρακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις, είτε πρόκειται για ανερχόμενες, είτε για καθιερωμένες, είτε για καινοτόμες μορφές ψυχαγωγίας. Η επέκταση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μας με την THEMA, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για premium προτάσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου».