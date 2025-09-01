ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Προσφορά Ελέγχου ΣΜΝ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας

Με το μήνυμα, η Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στη σεξουαλική υγεία ξεκινά με την ενημέρωση και τον τακτικό έλεγχο.Η πλέον σύγχρονη παγκοσμίως μέθοδος ανίχνευσης Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) είναι η PCR (Polymerase Chain Reaction), η οποία προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια συγκριτικά με τις κλασικές παραδοσιακές καλλιέργειες. Με τη χρήση της, διασφαλίζεται άμεση και αξιόπιστη διάγνωση, συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του ίδιου του ατόμου όσο και στη μείωση της μετάδοσης.Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική προσφέρει τα παρακάτω πακέτα εξετάσεων για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) σε προνομιακές τιμές.στην προνομιακή τιμή των 35€: Περιλαμβάνει έλεγχο για Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα και Μυκόπλασμα.στην προνομιακή τιμή των 90€: Περιλαμβάνει έλεγχο για Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα, Μυκόπλασμα, Γονόρροια, Αιμόφιλο, Έρπη, Σύφιλη, Τριχομονάδες.Επίσης, στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική πραγματοποιείται ο πλέον σύγχρονος έλεγχος όσον αφορά την HPV λοίμωξη. Συγκεκριμένα:με ανίχνευση και τυποποίησητου ιού με μέθοδο PCR και υβριδισμό στην προνομιακή τιμή τωνμε ανίχνευσηογκοπρωτεϊνών υψηλού κινδύνου του ιού στην προνομιακή τιμή τωντύπωνκαι άλλωνμε μέθοδο PCR στην προνομιακή τιμή τωνΣυμβουλευθείτε τον ιατρό σας, προκειμένου να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς πακέτο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στον -2 όροφο του ΙΑΣΩ, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 & Σάββατο 08:00-14:00 χωρίς ραντεβού για τις γυναίκες. Για τη λήψη δείγματος σε άνδρες, απαιτείται ραντεβού. Η προσφορά ισχύει έως 31/10/2025. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Γραμματεία των Κεντρικών Εργαστηρίων, τηλ. επικοινωνίας