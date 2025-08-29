bwin: Τζένγκο με λάμψη... διαμαντιού στη Ζυρίχη!

Η αθλήτρια της bwin, Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε την κορυφή στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης και το διαμάντι της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα, ότι δικαίως συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του ακοντισμού των γυναικών παγκοσμίως!