Η Dialectica Στηρίζει Έμπρακτα τη Νέα Γενιά

Ο εκτεταμένος κύκλος πρακτικής άσκησης, η υποστήριξη 1,000 μαθητών και μαθητριών σε όλη την Ελλάδα, και η εκπαίδευση 300 επαγγελματιών σχετικά με την ηγεσία και την τεχνολογία καθιστούν ξεκάθαρη τη στρατηγική επένδυση της Dialectica στη νέα γενιά