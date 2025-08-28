Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς
ADVERTORIAL

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς
Κάθε Σεπτέμβρης φέρνει μαζί του την αίσθηση μιας νέας αρχής. Οι χαλαροί ρυθμοί του καλοκαιριού είναι παρελθόν και δίνουν τη θέση τους σε λίστες με όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά, σε μετακομίσεις, ή μικρές και μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα. Είτε ετοιμάζουμε σχολικές τσάντες, είτε στήνουμε το πρώτο μας φοιτητικό σπίτι, είτε απλώς βάζουμε τη νέα σεζόν σε τάξη, αυτή είναι η ιδανική στιγμή να οργανωθούμε έξυπνα και να κερδίσουμε περισσότερα από κάθε μας αγορά.

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης