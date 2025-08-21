Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport

Mε όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A! Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON

Οι συνδρομητές της Nova και τη φετινή σεζόν είναι έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τους συνδρομητές της, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Asteras Aktor, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός για την μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια Novasports για την επόμενη σεζόν και έτσι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport).



Παράλληλα, οι συνδρομητές Nova, θα απολαύσουν μια συναρπαστική σεζόν με περισσότερους από 3.500 LIVE αγώνες, από κορυφαίες διοργανώσεις, με περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά ντέρμπι, με περισσότερους από 500 αγώνες μπάσκετ και περισσότερους από 700 αγώνες τένις, απολαμβάνοντας παρέα με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports:



Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028

- Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup έως το 2028

- Τα top πρωταθλήματα ποδοσφαίρου LaLiga, Bundesliga

- Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League πλαισιωμένους με την μακροβιότερη εκπομπή του Novasports, «Η Ώρα των Πρωταθλητών».

- Την «επίσημη αγαπημένη» μας, την Εθνική ομάδα μπάσκετ αλλά και όλη τη διοργάνωση Eurobasket 2025

- Τις Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

- Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσα από το Novasports και Eurosport) καθώς και κάλυψη του γυναικείου τένις μέσω των διοργανώσεων WTA 1000, 500, 250 καθώς και πολλά άλλα σπορ

- Παράλληλα, η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports με την εμπειρία και την τεχνογνωσία καλύπτει με τον αρτιότερο τρόπο τις αναμετρήσεις, με εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες των διοργανώσεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.





Stoiximan Super League, κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν το τριήμερο 23-25 Αυγούστου και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άρης – Βόλος ΝΠΣ (23/8, 20:00), ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet (24/8, 21:00) και Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19:30). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Asteras Aktor (23/8, 20:00), Παναιτωλικός – Ατρόμητο (23/8, 22:00),και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (24/8, 20:15). H αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΟΦΗ έχει αναβληθεί και θα διεξαχθεί σε νεότερη ημερομηνία, Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο που κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο (23/8-22:15 & 24/8-19:00 & 23:15).





H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports, μετά την συναρπαστική πρεμιέρα ετοιμάζεται για τη 2η αγωνιστική, με ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ (23/8, 14:30). Παράλληλα, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νιουκάστλ (25/8, 22:00) ενώ από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αγώνες Γουέστ Χαμ – Τσέλσι (22/8, 22:00), Άρσεναλ – Λιντς (23/8, 19:30), Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ (24/8, 16:00) και Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (24/8, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.



Κλείσιμο La Liga με το μοναδικό θέαμα και τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με τη 2η αγωνιστική, όπου η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεβάντε (23/8, 22:30), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Οβιέδο (24/8, 22:30). Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Έλτσε (23/8, 19:30) και η Σεβίλλη την Χετάφε (25/8, 22:30), ενώ η Μπιλμπάο παίζει στην έδρα της με την Βαγεκάνο (25/8, 20:30).



Η θεαματική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν και οι συνδρομητές θα την απολαμβάνουν στις οθόνες για τις επόμενες τέσσερις σεζόν μέχρι και το 2028-2029! Στην πρεμιέρα η πρωταθλήτρια Μπάγερν ανοίγει την αυλαία εντός έδρας κόντρα στην Λειψία την Παρασκευή 23/8 (21:30). Πριν την έναρξη του αγώνα θα προηγηθεί Pre Game Show στο Novasports3. Παράλληλα στην πρεμιέρα θα αναμετρηθούν Λεβερκούζεν – Χοφενχάιμ (24/8, 16:30), Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ (24/8, 19:30), Γκλάντμπαχ – Αμβούργο (25/8, 18:30). Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο που κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν.



Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Χρόνινγκεν (23/8, 19:45) και Άγιαξ-Χεράκλες (24/8, 17:45) για την 3η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie.



Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα της ιταλικής Serie A με Σασουόλο – Νάπολι (23/8, 19:00), Ρόμα – Μπολόνια (23/8, 21:45), Μίλαν – Κρεμονέζε (23/8, 21:45), Γιουβέντους – Πάρμα (24/8, 21:45), Ίντερ – Τορίνο (25/8, 21:45) και την 2η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic με Μπενφίκα – Τοντέλα (23/8, 22:30) καθώς και αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα William Hill Scottish Premiership και EFL Championship όπως και το MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας. Παράλληλα, μέσα από τα κανάλια Cosmote Sport οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν αυτή τη σεζόν τους αγώνες του UEFA Champions League, του UEFA Europa League, του UEFA Conference League, ΝBA, Basketball Champions League, ΑΤP Tennis, Μηχανοκίνητα σπορ, κ.α.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 22 Αυγούστου



15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 121 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga – 3η αγωνιστική: Ελβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:00 Pre Game Show Bundesliga Novasports3 με τον Γιαννίκο Δούσκα

21:30 Bundesliga – 1η αγωνιστική: Μπάγερν-Λειψία Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 La Liga2 – 2η αγωνιστική: Λεγανές-Κάδιθ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Premier League – 2η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:30 La Liga – 2η αγωνιστική: Μπέτις – Αλαβές Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα



Σάββατο 23 Αυγούστου



00:30 WTA 250 Tennis in the Land – Α’/ Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

02:00 WTA 500 Abierto GNP Seguros – Α’/B’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Σάντερλαντ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

18:00 La Liga: Μαγιόρκα – Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Premier League: Άρσεναλ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:45 Eredivisie – 3η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Χρόνινγκεν Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

20:00 Stoiximan Super League-1η αγωνιστική: Άρης – Βόλος ΝΠΣ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:30 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 2.Bundesliga: Σάλκε – Μπόχουμ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 WTA 250 Tennis in the Land – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:30 La Liga: Λεβάντε – Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη



Κυριακή 24 Αυγούστου



03:30 WTA 500 Abierto GNP Seguros – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:30 2.Bundesliga: Ντάρμσταντ – Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Έβερτον-Μπράιτον Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Μάιντς – Κολωνία Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Χεράκλες Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

18:00 La Liga: Οσασούνα – Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

18:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

18:30 Premier League: Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

20:30 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ Novasports5 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 La Liga: Βιγιαρεάλ – Χιρόνα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

22:30 La Liga: Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

23:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη



Δευτέρα 25 Αυγούστου



19:30 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός - Κηφισιά Novasports2 σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του

20:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

20:30 La Liga: Μπιλμπάο – Βαγιεκάνο Novasports1

22:00 Premier League: Νιουκάστλ-Λίβερπουλ Novasports Prime

20:30 La Liga2: Αλμπαθέτε-Σανταντέρ Novasports Start

22:30 La Liga: Σεβίλλη – Χετάφε Novasports2



Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

21.08.2025, 12:59