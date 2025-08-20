Το επιχειρηματικό δώρο που γίνεται εμπειρία και δίνει αξία στις σχέσεις

Η Meliti σχεδιάζει και κατασκευάζει δώρα που ξεχωρίζουν: χειροποίητα κουτιά με εταιρική ταυτότητα, σπάνιες φιάλες κρασιών και αποσταγμάτων, delicatessen, επιλογές από όλο τον κόσμο και προσεγμένα προϊόντα που κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις φίλων και συνεργατών