Το επιχειρηματικό δώρο που γίνεται εμπειρία και δίνει αξία στις σχέσεις
Η Meliti σχεδιάζει και κατασκευάζει δώρα που ξεχωρίζουν: χειροποίητα κουτιά με εταιρική ταυτότητα, σπάνιες φιάλες κρασιών και αποσταγμάτων, delicatessen, επιλογές από όλο τον κόσμο και προσεγμένα προϊόντα που κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις φίλων και συνεργατών
Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, η Meliti έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών με την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Σήμερα, ξεχωρίζει όχι μόνο για την προσεγμένη επιλογή premium ποτών, καφέδων και ξηρών καρπών, αλλά και για τη βαθιά της εξειδίκευση στο επιχειρηματικό δώρο.
Η ιστορία της ξεκινά το 1977, όταν άνοιξε τις πόρτες της ως ένα κατάστημα με εκλεκτά κρασιά και ποτά, βασισμένο στην προσωπική επαφή, την ποιότητα και τον σεβασμό στην ελληνική φιλοξενία. Με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μία κάβα: σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο brand δημιουργίας προσωποποιημένων επιχειρηματικών δώρων, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες και δημόσιους φορείς της χώρας.
Η Meliti έχει καταφέρει να δώσει στο επιχειρηματικό δώρο την αίγλη που του αξίζει: να το μετατρέψει από μια τυπική υποχρέωση σε μια κίνηση με ουσία, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα. Για αυτό και διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο, από Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, έως μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι Παπαστράτος, BMW Ελλάδας, Orphea Beinoglou, Aegean Airlines, Agfa, AkzoNobel, Papadakis Group, Helexpo, Metlen και πολλές ακόμη.
Κάθε συνεργασία στον κόσμο των επιχειρήσεων χρειάζεται το δικό της στίγμα· και η Meliti γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε πώς να το αποδώσει. Μέσα από κομψά καλάθια, προσεκτικά συνδυασμένα κρασιά, εκλεκτούς ξηρούς καρπούς και ιδιαίτερες γλυκές προτάσεις, δημιουργεί δώρα που δεν είναι απλώς ευγενικές κινήσεις, αλλά μήνυμα εκτίμησης, σεβασμού και κύρους.
Τα επιχειρηματικά της δώρα χαρακτηρίζονται από φροντίδα στη λεπτομέρεια: χειρόγραφες ευχές, καλαίσθητες συσκευασίες και έγκαιρη παράδοση με δικό της στόλο. Είναι μια εμπειρία που ενισχύει τις σχέσεις, δημιουργεί θετική εντύπωση και ξεχωρίζει σε ένα περιβάλλον όπου η πρώτη εικόνα μετράει όσο και η ουσία.
Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην αυθεντικότητα και τη διαχρονική αξία, άλλωστε. Δεν προσφέρει απλώς προϊόντα, αλλά λύσεις εταιρικής ευγένειας που μπορούν να συνοδεύσουν σημαντικές συμφωνίες, γιορτές, ετήσιες εκδηλώσεις ή ακόμα και ένα απλό «ευχαριστώ».
Ας σημειωθεί ότι το κάθε δώρο είναι μοναδικό, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τον εκάστοτε πελάτη, με δυνατότητα χάραξης του λογοτύπου στο ξύλο ή απευθείας πάνω στη γυάλινη φιάλη, ειδικές εκτυπώσεις σε κορδέλες και custom packaging που αντανακλά το ύφος και τις αξίες της εταιρείας.
Με συνέπεια, αισθητική και δημιουργικότητα, η Meliti έχει κερδίσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προμηθευτές επιχειρηματικών δώρων στην Ελλάδα και συνεχίζει να εξελίσσεται με το βλέμμα στο μέλλον.
Κάνε και εσύ το επόμενο επιχειρηματικό σου δώρο με τη Meliti και δώσε αξία στη σχέση που θέλεις να χτίσεις.
