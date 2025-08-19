Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας στο δίκτυο καταστημάτων της ACS για τους πυρόπληκτους με τη Humanity Greece

Για τους πυρόπληκτους με τη Humanity Greece

καλεί τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα να συγκεντρώσουν στο δίκτυο των καταστημάτων της τα παρακάτω είδη πρώτης ανάγκης που έχει ανακοινώσει η Humanity Greece, με σκοπό τη συνεχή στήριξη στους πυρόπληκτους όλης της χώρας.



Τρόφιμα μακράς διάρκειας



Zυμαρικά, ρύζι, όσπρια



Ζάχαρη, αλεύρι

Mπάρες δημητριακών, μπισκότα.



Λοιπά είδη





Βαζελινούχες γάζες και & αποστειρωμένες γάζες

Βρεφικές πάνες

Σημαντικές διευκρινίσεις:



1.Τα τρόφιμα μακράς διαρκείας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες ως ημερομηνία λήξης.



2.Η συγκέντρωση των άνω ειδών στα καταστήματα ACS ξεκινάει από την Τρίτη 19/08/25 και θα ολοκληρωθεί με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.



3. Για να γίνει αποδεκτή η δωρεάν παραλαβή των ειδών από το δίκτυο των καταστημάτων της ACS, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



-μέγιστος αριθμός δεμάτων ανά αποστολέα είναι τα πέντε (5) δέματα με συνολικό βάρος έως είκοσι (20) κιλά (για όλα τα δέματα)



-τα είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κλειστά χαρτοκιβώτια και να φέρουν ευκρινή ένδειξη «Humanity Greece».



H εταιρεία παρακαλεί το κοινό για την πλήρη συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η αποστολή των ειδών πρώτης ανάγκης, που θα βοηθήσει ουσιαστικά τους συνανθρώπους μας.



Η ACS θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και το οποίο επικεντρώνεται σε 4 κοινωνικούς πυλώνες: την ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη/φυσική καταστροφή και δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας, την προστασία της φύσης, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

19.08.2025, 10:00