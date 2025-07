Η Mastercard παρουσιάζει το εστιατόριο Kykloi by Priceless

Κλείσιμο

Η Mastercard ενισχύει την παρουσία της στον χώρο της γαστρονομίας με το Kykloi by Priceless , το πρώτο της εστιατόριο στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βουτάδων 36, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φέρνει μαζί τη σύγχρονη γαστρονομία με τον κοινωνικό σκοπό, ενσωματώνοντας τις αξίες του brand γύρω από τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και την αυθεντική φιλοξενία.Το μενού του Kykloi by Priceless, σε επιμέλεια του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ, ακολουθεί τη φιλοσοφία της, με έμφαση στην εποχικότητα, την τοπικότητα και την απλότητα των υλικών. Χρησιμοποιώντας προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών, ο σεφ επανασυστήνει την ελληνική κουζίνα μέσα από έναν σύγχρονο, απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στη γεύση και στη συνειδητή απόλαυση.Ο χώρος συμπληρώνει την εμπειρία με φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και διακριτική αισθητική, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ζεστό και οικείο. Η διακόσμηση έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τον τοπικό χαρακτήρα και την ταυτότητα του εγχειρήματος.Το Kykloi by Priceless αποτελεί επίσης, την «καρδιά» του προγράμματος ReStart της Mastercard — μιας πρωτοβουλίας που υποστηρίζει την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης στον χώρο της εστίασης. Το πρόγραμμα ReStart υλοποιείται από τη Mastercard σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Odyssea και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν ήδη ενταχθεί στην ομάδα του εστιατορίου, συμβάλλοντας ενεργά στη λειτουργία του και αναδεικνύοντας τον ρόλο της γαστρονομίας ως μέσο κοινωνικής ενδυνάμωσης και ένταξης.Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής της Mastercard, με στόχο να προσφέρει ανεκτίμητες εμπειρίες στους κατόχους καρτών της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αποκλειστικά προνόμια και εμπειρίες στο Kykloi by Priceless, όπως masterclasses, θεματικά μενού και προνομιακές τιμές., Head of Marketing & Communications της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Το Kykloi by Priceless είναι για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από ένα εστιατόριο. Είναι ένας χώρος όπου οι αξίες της Mastercard αποκτούν περιεχόμενο και εφαρμογή. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια εμπειρία με ουσία, να ενώνει ανθρώπους και να αναδεικνύει τον ρόλο της γαστρονομίας ως μέσου θετικής αλλαγής. Το όνομα "Kykloi" δεν είναι τυχαίο: συμβολίζει όλους τους κύκλους που συναντιούνται σε αυτή την πρωτοβουλία — από τον κύκλο της τροφής και των οφελουμένων του ReStart, μέχρι τη σύνδεση των επισκεπτών γύρω από το τραπέζι.»Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: www.kykloi.gr